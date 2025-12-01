El Cronicón de Oña ofrece una visita teatralizada este fin de semana Será el 6 de diciembre en el claustro barroco del Monasterio de San Salvador, dentro del Mercado de la Abadía

BURGOSconecta Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

El próximo sábado, 6 de diciembre, el claustro barroco del Monasterio de San Salvador de Oña acogerá una visita teatralizada organizada por El Cronicón de Oña, dentro de las actividades del Mercado de la Abadía promovido por el Ayuntamiento de la localidad. La propuesta contará con tres pases a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Recreación histórica (1771)

La acción se sitúa en 1771, cuando el monasterio estaba gobernado por el abad Cosme Ximénez. Dos años antes había llegado al cenobio Íñigo de Barreda, monje y escritor vallisoletano nacido en 1715. Barreda tomó el hábito en Oña en 1732 y profesó el 1 de marzo de 1733 con apenas 17 años. Su figura ha recobrado actualidad gracias a la publicación, por parte de la Fundación Milenario de San Salvador, del libro que él mismo dedicó a san Íñigo.

La visita

En la visita teatralizada, el público juega el papel de huéspedes que llegan al monasterio para alojarse. Su llegada coincide con la presencia de varias mujeres de Oña en la puerta, encargadas de entregar la colada, lo que provoca cierto ajetreo que el hospedero, fray Luciano, se ve obligado a explicar.

Al acceder a la hospedería, los visitantes se encuentran con fray Íñigo de Barreda, quien, gracias a su amplio conocimiento del monasterio y su historia, actuará de guía improvisado. La comitiva recorre, entre otros lugares, el patio de San Iñigo y la escalinata, donde se suma el abad Dom Cosme Ximénez, completando así un recorrido que combina divulgación histórica, humor y una cuidada ambientación en pleno siglo XVIII.

Las reservas se pueden realizar llamando a la número de teléfono de la Oficina de Turismo de Oña (947 300 078). Las entradas estarán a la venta el mismo día 6 en la portería del monasterio.

Esta actividad se integra en la programación del Mercado de la Abadía, que ofrecerá durante toda la jornada artesanía, música, talleres y propuestas culturales en un entorno patrimonial único.

Temas

Oña