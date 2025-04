Destino África: el burgalés que lleva 25 años organizando safaris

Sara Sendino Valdorros Jueves, 24 de abril 2025, 07:30 Comenta Compartir

En Burgos no hay leones, ni hienas, elefantes, facóqueros, hipopótamos... ni tampoco cebras. Todos estos animales pertenecen al hábitat de la sabana africana; sin embargo, desde Burgos se puede viajar hasta el continente con sello de aquí: un burgalés lleva 25 años organizando safaris desde Valdorros.

Es Juan Simarro, natural de Burgos pero, desde hace un cuarto de siglo, viviendo a caballo entre la provincia y África. Su pasión comenzó de niño. «Yo de pequeño siempre quise viajar, conocer mundo y quería ir a África», sostiene el burgalés, al que también le apasiona el mundo del motor. Por ello, estudió la carrera de Turismo y emprendió su camino a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en el año 2000.

Una vez allí, Juan se ofreció como alumno en prácticas y acabó «trabajando gratis» durante tres años. «Los primeros meses estuve enterándome de cómo iba la cosa», señala. Después, todo fue rodado: desde el 2000 estuvo conociendo el mundillo y en 2003 se lanzó a la aventura con un socio de Tanzania.

Así creó Yarae Safaris, una empresa con un nombre inventado por él mismo. Desde entonces, Juan realiza al año «unos 70 safaris» en los que viajan de 150 a 200 personas en total. El burgalés ofrece estas experiencias en tres países: Kenia, Uganda y Tanzania; aunque es este último el más solicitado por sus clientes viajeros.

Sin embargo, los viajes que organiza Juan son bastante «particulares» con grupos de máximo ocho personas. En alguna ocasión, tal y como recuerda el de Burgos, ha realizado viajes de familias con más miembros e incluso, una vez, para una empresa que desplazó 64 personas a África y que trasladó incluso globos aerostáticos para volar con ellos sobre la sabana.

Cómo se organiza un safari desde Burgos

Un ingrediente imprescindible a la hora de organizar un safari es conocer el terreno. Juan fue descubriéndolo en sus primeros años de prácticas por África, cuando «hacía rutas sin clientes» para conocer mejor los parques naturales, los hoteles, los secretos de la zona...

Llegados a este punto, el dueño de Yarae safaris comenzó a dividirse los años en dos períodos: el de oficina en Burgos y el de safari en África. Juan cuenta que «los meses de invierno», de enero a abril, «es cuando más trabajo de oficina hay», explica. Es cuando los clientes le cuentan sus planes, organiza cada viaje, prepara itinerarios...

«Luego ya, a partir de finales de abril o mayo viajo para allá». Juan reconoce que cada año es distinto, ya que las peticiones de los clientes van cambiando. Sin embargo, el burgalés pasa todos los años largas temporadas en África, desde semanas hasta meses entre safari y safari.

Ampliar Cebras en Tanzania. Juan Simarro Cómo es un día en un safari El día de un safari comienza muy temprano, tal y como narra Juan Simarro. La mañana se pasa en un coche, de safari propiamente dicho, observando animales en distintos paisajes y parques. Después se vuelve para comer y, sobre las tres y media de la tarde, se sale de nuevo. «Cuando mejor avistamiento hay de animales es por la tarde», señala Juan. Pero, ¿qué se ve en un safari? «Para hacerse una idea fácil: lo que se ve en el reportaje de después de comer», simplifica el burgalés. Allí te puedes encontrar elefantes, jirafas, ñus, cebras, cocodrilos, hipopótamos, babuinos, hienas... y también otros más «difíciles de ver» como leones, leopardos, guepardos o rinocerontes, «porque hay muy pocos» debido a la caza furtiva. Normalmente, el safari dura una semana, aunque hay personas que lo acortan o lo alargan. Además, el viaje también puede incluir otras actividades como hacer senderismo, bicicleta o visitar tribus como la masai o la datoga, que siguen viviendo de acuerdo con sus tradiciones y en «chozas de barro y estiércol» y a los que se les paga por visitar su territorio, según especifica el guía de safaris de Burgos.

Un viaje no apto para todos los bolsillos

Desde Burgos, Juan organiza safaris a Kenia, Uganda y Tanzania, aunque este último país es el destino preferido de sus clientes. Allí pueden visitar parques nacionales como el de Serengueti o Tarangire, el cráter del Ngorongoro... y ver multitud de animales de la zona.

Juan señala que la duración media de un safari es de una semana, aunque hay personas que hacen «una extensión a Zanzíbar», a la costa, para relajarse. En cuanto al precio, el de Burgos admite que «no se lo puede permitir todo el mundo».

El guía estipula que el viaje puede salir de 2.500 euros en adelante, aunque lo más común es que el presupuesto ronde los 3.000 ó 3.500 euros. Además, si se añade Zanzíbar se rondarían los «4.000 ó 4.500 euros», aclara el de Burgos, que explica que los sitios son «exclusivos y enclavados en medio de la naturaleza», por lo que son «destinos caros».

Respecto a la distribución del safari por días, Juan explica que los vuelos suelen cogerse hasta Nairobi, en Kenia, y los viajeros son trasladados a Arusa, Tanzania, el primer día. Después se visitan parques como Tarangire, Serengueti, el cráter del Ngorongoro o el lago Manyara, uno cada día, acompañados de guías como Juan u otros locales que hablan español. Durante el resto de jornadas se pueden visitar tribus, hacer senderismo... Así hasta completar la semana.

La afición por los safaris crece

Juan Simarro lleva 25 años organizando safaris en África desde Burgos. En todos estos años, miles de personas han podido conocer la sabana y, según el guía, actualmente hay «muchísimo más» interés en este tipo de viajes. Asegura que aparecer en un programa de televisión sobre viajes en 2008, 2009, 2010 y 2011 fue un impulso y que, tras el parón de la pandemia, el número de viajeros está «creciendo mucho».

Paisajes de la sabana africana. BC

Respecto al origen de sus viajeros, el guía de safaris explica que «de Burgos siempre tengo algún cliente», aunque la mayoría vienen de Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana o País Vasco. Asimismo, Juan asegura que también contactan con él españoles que viven en el extranjero. En total, alrededor «del 70%» de sus clientes provienen de España, aunque también está abriendo mercado con clientes de América, en especial de Chile, Venezuela, Argentina y México.

Países seguros pero con precauciones

Puede que pensar en África induzca a pensar en países inseguros. Sin embargo, para Juan Simarro esto es incierto. Asegura que Tanzania, Kenia y Uganda son «bastante más seguros de lo que la gente piensa», a pesar de que admite que Uganda «ha estado revuelta» en contadas ocasiones. Pero Juan insiste en que las vacaciones de safari en África son seguras: «Llevamos 25 años con los safaris y no hemos tenido problemas», confirma.

No obstante, el guía de Burgos señala que, al viajar a estos países, hay que «cuidarse de lo típico». Por ejemplo, no beber agua del grifo o tomar comida de puestos ambulantes para evitar intoxicaciones. Asimismo, cuidarse de que los mosquitos no piquen «al atardecer» también es importante.

Por otro lado, Juan señala que para viajar a Tanzania no es obligatoria ninguna vacuna (en Kenia la de la fiebre amarilla sí), pero aconseja a los viajeros obtener una opinión médica antes de viajar al continente africano. Además, señala que algunas personas toman pastillas contra la malaria.

Más frío de lo que la gente piensa y experiencias con animales cerca

«Siempre decimos que hace más frío de lo que la gente se piensa», explica el guía de safaris de Burgos. «Todo el mundo se sorprende con el fresco que hace», añade, señalando que es necesario un jersey durante las primeras horas de la mañana y a partir de media tarde. El tiempo en Uganda, Kenia o Tanzania se podría entender «como el verano de Burgos en los días malos», bromea Juan.

En 25 años de viajes por África, Juan Simarro ha vivido multitud de experiencias. Guarda como algo positivo una anécdota que a su hijo le encanta. «Estábamos en el camping por la mañana y hubo como una especie de revuelo de gente y una leona muy tranquila empezó a cruzar el campamento», explica el guía de Burgos. Juan asegura que pasó «un poco de miedo», pero la actitud de la felina no era agresiva y se quedó en una buena historia que contar.

No lo pasó tan bien Juan en otra ocasión en la que, estando en un camping, oyó unos sonidos cerca. Se trataba de un facóquero. «Al ver que yo me asomaba se puso un poco más nervioso. [...] Un cocinero le tiró una cazuela para que se fuera y arrampló y se llevó toda la tienda por delante, yo me caí al suelo», recuerda entre risas, explicando que son «cosas que pasan en los safaris de aventuras».

Lo que más gusta de un safari

Son miles de personas las que han viajado con Juan Simarro por Uganda, Kenia y Tanzania. A lo largo de 25 años, el guía de Burgos señala que los viajeros se llevan una grata experiencia del safari. Pero, sobre todo, destacan tres puntos que son los que mejor recuerdo dejan: los animales, los paisajes y la amabilidad de los lugareños.

Para todos aquellos que estén en dudas sobre si ir a un safari, Simarro indica que «una vez en la vida yo recomendaría hacerlo, aunque tienes que tener un presupuesto», explica el guía de Burgos, que lleva 25 años mostrando Kenia, Tanzania y Uganda a miles de viajeros de toda España y Latinoamérica.

Temas

Viajar

africa

Uganda

Tanzania

Kenia