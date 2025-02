Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 28 de febrero

BURGOSconecta Burgos Viernes, 28 de febrero 2025, 20:23 Comenta Compartir

1 Oferta rural La casa del siglo XIX que se vende en un pueblo de Burgos por 17.000 euros

La provincia de Burgos tiene más de mil pueblos, pero no todos están poblados de la misma forma. De hecho, algunos se esfuerzan por atraer nuevos habitantes e intentar que no queden en el olvido, como es el caso de Santotís con la venta de una casa. Este núcleo rural, pedanía de Trespaderne, se ubica a 78 kilómetros de Burgos.

2 Sucesos en Burgos Sabotean y pinchan las ruedas a más de 50 coches aparcados en Miranda de Ebro

En torno a medio centenar de vehículos aparcados en el parking de Las Josefinas de la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro han amanecido este jueves, 27 de febrero, con las ruedas pinchadas. Así lo han constatado decenas de vecinos cuando, a primera hora de la mañana, eran sorprendidos con este suceso que, de acuerdo con fuentes policiales, podría haber afectado a unos 40 automóviles aparcados en este estacionamiento del casco histórico mirandés.

3 Operación policial Requisan en un bazar de Burgos más de mil falsificaciones con un valor real de 31.500 euros

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de un bazar, un comercio minorista, ubicado en una céntrica calle de la ciudad de Burgos, por vender productos de marca falsificada y sin declarar. Una vez que se ha comprobado que se tratan de imitaciones o falsificaciones, se han instruido a su vez diligencias policiales.

4 Pillado in fraganti Detenido en un pueblo de Burgos tras una persecución al ser pillado robando en chalets

La Guardia Civil de la localidad de la provincia de Burgos de La Puebla de Arganzón ha detenido en una urbanización de Doroño, pueblo ubicado en el Condado de Treviño, a un hombre por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda unifamiliar. Los hechos se remontan a la mañana del miércoles 19 de febrero.

5 A escena El documental que se adentra en la industria textil de un pueblo de Burgos

Pradoluengo, en la Sierra de la Demanda, y la Diputación Provincial de Burgos han rendido un homenaje «al patrimonio industrial y cultural» que desde hace siglos ha caracterizado a esta villa textil, como ha señalado su alcaldesa y diputada provincial, Susana Díez.

A la última Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Estafa Cae una red en Burgos que ofrecía matrimonios para legalizar a extranjeros por 10.000 euros

La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada al fraude de los matrimonios de conveniencia con extranjeros en Burgos. La comisaría de Miranda de Ebro ha llevado a cabo una investigación denominada 'Paralelo 36', que en las últimas horas se ha saldado con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes están investigados por formar parte de una organización o red que llevaba meses dedicaba a favorecer aparentes «uniones legales de hecho» entre ciudadanos de origen extranjero y mujeres residentes en la ciudad.

7 Ocio y eventos Planes para hacer en Burgos el fin de semana de Carnaval

La provincia de Burgos anota una nueva fecha en el calendario de la mano de uno de los eventos más destacados del final del invierno: la fiesta de Carnaval. Los municipios y la ciudad burgalesa preparan una llamativa y variopinta programación en la que habrá muchos más ingredientes que los disfraces y la música.

Newsletter

8 Trágica pérdida Muere a los 48 años Javier Dorado, exfutbolista del Real Madrid

El exfutbolista del Real Madrid Javier Dorado falleció este jueves a los 48 años en Palma de Mallorca, víctima del cáncer que padecía desde hace un tiempo. Nacido en Talavera de la Reina en 1977, el defensa inició su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid, con el que debutó en junio de 1999 en un duelo de semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia en Mestalla.

9 Enfermedades raras Inma, mamá de Martín, el único afectado de Pitt-Hopkins en Burgos: «Mi hijo no es su enfermedad»

Martín tiene 9 años. Es un niño sonriente al que le gusta mucho la tecnología, la música y bailar, sobre todo si es 'tecno' o heavy. Martín es «celosote» y súper cariñoso. Le encanta el agua y le encantan los caballos, pero no le gustan demasiado el resto de animales. No le gusta la lengua ni las matemáticas y le gusta la comida con limón, pero no los macarrones.

10 Gastronomía La hamburguesa made in Burgos que compite por ser la mejor de España

Siempre hay que darse una segunda oportunidad. Eso es lo que ha hecho La Rima Fast Food Gourmet al afrontar de nuevo el Campeonato de la Mejor Hamburguesa de España.

Este local de Burgos se ha animado a luchar un año más por el título de la mejor burger nacional y lo ha hecho con una propuesta innovadora: La Montxito 2.0.

Temas

Las noticias imprescindibles del día