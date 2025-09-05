La Academia Provincial de Dibujo de Burgos se reinventa para el nuevo curso El plazo para realizar las preinscripciones en las tres modalidades del Dibujo estará abierto del 8 al 18 de septiembre

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La Academia Provincial de Dibujo de Burgos vuelve a redefinir su oferta educativa erigiéndose como un centro de enseñanza y creación artística plenamente actual, en el que se desarrollantécnicas de dibujo tradicional y contemporáneo, incorporando nuevos softwares y aplicaciones adaptadas al ámbito del dibujo digital.

Al curso académico anual se le sumarán, próximamente, un amplio abanico de actividades paralelas (cursos temáticos y monográficos, clases magistrales, talleres, exposiciones y publicaciones), que complementarán y enriquecerán el ciclo de aprendizaje ordinario, aportando nuevas visiones y experiencias en la enseñanza del dibujo y las artes plásticas.

El Consulado del Mar vuelve de nuevo a albergar a una ilusionada y revitalizada Academia Provincial de Dibujo después de una exhaustiva y cuidadosa rehabilitación arquitectónica que ha durado dos años, mejorando la accesibilidad, los servicios, la distribución de las aulas, la eficiencia energética, etc.; en definitiva, haciendo más fácil y grata la estancia en esos luminosos, amplios y cálidos espacios a las futuras alumnas y alumnos de las próximas décadas y centurias.

De este modo esta institución educativa, nacida a finales del siglo XVIII y con más de 239 años de historia a sus espaldas, intentará convertirse nuevamente en un centro de referencia en cuanto a las enseñanzas artísticas se refiere, aunando la tradición y la contemporaneidad.

Novedades

Para ello, a partir del próximo curso 2025/26, se van a ir promoviendo paulatinamente un amplio abanico de actividades (Clases Magistrales, Cursos Monográficos, Cursos Extraordinarios y Talleres varios) vinculados a la creación artística y su tradición; al dibujo, las técnicas pictóricas y sus materiales; a la historia del Arte, la artesanía, etc., la mayor parte de ellos dirigidos y pensados para un público adulto, interesado y entusiasta en dichas materias.

También se intentarán programar cursos y actividades asociados al mundo digital (2D y 3D), implantados en nuestra Academia desde hace ya 15 años, y que son una realidad ineludible actualmente. Pero no se debe olvidar la esencia y el sentido originario de esta Escuela de Dibujo: la enseñanza del mismo dirigida a los niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 16 años.

La Academia pensando en estos jóvenes va a modificar algunos aspectos que tienen que ver con los horarios y la dinámica de las clases correspondientes al Curso académico anual, ese curso principal y señero que transcurre entre los meses de octubre y junio en horario vespertino dentro de nuestras aulas.

Del 8 al 18 de septiembre se podrá formalizar la preinscripción en las tres modalidades del Dibujo (artístico, digital 2D y digital 3D) que se imparten en la Academia Provincial de Dibujo. El horario para hacerlo es de 17 a 19:30 horas, de lunes a jueves (únicamente de manera presencial), en la segunda planta del edificio del Consulado del Mar en Burgos capital.

Más informacíón en la página web: consulartis.com

Temas

Burgos

Actividades