BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Consulado del Mar acoge la Academia Provincial de Dibujo. Diputación Provincial de Burgos

La Academia Provincial de Dibujo de Burgos se reinventa para el nuevo curso

El plazo para realizar las preinscripciones en las tres modalidades del Dibujo estará abierto del 8 al 18 de septiembre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:14

La Academia Provincial de Dibujo de Burgos vuelve a redefinir su oferta educativa erigiéndose como un centro de enseñanza y creación artística plenamente actual, en el que se desarrollantécnicas de dibujo tradicional y contemporáneo, incorporando nuevos softwares y aplicaciones adaptadas al ámbito del dibujo digital.

Al curso académico anual se le sumarán, próximamente, un amplio abanico de actividades paralelas (cursos temáticos y monográficos, clases magistrales, talleres, exposiciones y publicaciones), que complementarán y enriquecerán el ciclo de aprendizaje ordinario, aportando nuevas visiones y experiencias en la enseñanza del dibujo y las artes plásticas.

El Consulado del Mar vuelve de nuevo a albergar a una ilusionada y revitalizada Academia Provincial de Dibujo después de una exhaustiva y cuidadosa rehabilitación arquitectónica que ha durado dos años, mejorando la accesibilidad, los servicios, la distribución de las aulas, la eficiencia energética, etc.; en definitiva, haciendo más fácil y grata la estancia en esos luminosos, amplios y cálidos espacios a las futuras alumnas y alumnos de las próximas décadas y centurias.

De este modo esta institución educativa, nacida a finales del siglo XVIII y con más de 239 años de historia a sus espaldas, intentará convertirse nuevamente en un centro de referencia en cuanto a las enseñanzas artísticas se refiere, aunando la tradición y la contemporaneidad.

Novedades

Para ello, a partir del próximo curso 2025/26, se van a ir promoviendo paulatinamente un amplio abanico de actividades (Clases Magistrales, Cursos Monográficos, Cursos Extraordinarios y Talleres varios) vinculados a la creación artística y su tradición; al dibujo, las técnicas pictóricas y sus materiales; a la historia del Arte, la artesanía, etc., la mayor parte de ellos dirigidos y pensados para un público adulto, interesado y entusiasta en dichas materias.

También se intentarán programar cursos y actividades asociados al mundo digital (2D y 3D), implantados en nuestra Academia desde hace ya 15 años, y que son una realidad ineludible actualmente. Pero no se debe olvidar la esencia y el sentido originario de esta Escuela de Dibujo: la enseñanza del mismo dirigida a los niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 16 años.

La Academia pensando en estos jóvenes va a modificar algunos aspectos que tienen que ver con los horarios y la dinámica de las clases correspondientes al Curso académico anual, ese curso principal y señero que transcurre entre los meses de octubre y junio en horario vespertino dentro de nuestras aulas.

Del 8 al 18 de septiembre se podrá formalizar la preinscripción en las tres modalidades del Dibujo (artístico, digital 2D y digital 3D) que se imparten en la Academia Provincial de Dibujo. El horario para hacerlo es de 17 a 19:30 horas, de lunes a jueves (únicamente de manera presencial), en la segunda planta del edificio del Consulado del Mar en Burgos capital.

Más informacíón en la página web: consulartis.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
  2. 2 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  3. 3 Peluquería Facciolo renace con estilo: una nueva inauguración que marca tendencia
  4. 4 Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos
  5. 5 Tensión en la patronal de Burgos: Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE
  6. 6 Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda
  7. 7 Herido el conductor de un patinete eléctrico en la colisión con un coche en Aranda
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Los parkings de Burgos suben de precio: acuerdan nuevas tarifas para los aparcamientos del centro
  10. 10 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Academia Provincial de Dibujo de Burgos se reinventa para el nuevo curso

La Academia Provincial de Dibujo de Burgos se reinventa para el nuevo curso