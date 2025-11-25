BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Real Monasterio de San Agustín acogerá el Laboratorio de Innovación Abierta. Turismo de CyL

Burgos celebrará un laboratorio para impulsar la movilidad rural y mejorar el acceso a servicios

La Diputación Provincial organiza este proyecto que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en el Real Monasterio de San Agustín

Burgos

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:40

La Diputación de Burgos celebrará el próximo 26 de noviembre en el Real Monasterio de San Agustín un Laboratorio de Innovación Abierta dedicado a explorar soluciones para el reto: «Impulsar y reinventar la movilidad rural para fijar y atraer población y asegurar el acceso equitativo a servicios esenciales».

Este encuentro reunirá a representantes de entidades públicas, Grupos de Acción Local, responsables municipales, profesionales del transporte y la movilidad, empresas, emprendedores, asociaciones, centros educativos y otros perfiles clave del territorio. La participación será amplia y diversa para asegurar una mirada realista, inclusiva y conectada con las necesidades cotidianas del medio rural.

El objetivo central del laboratorio es co-crear modelos de movilidad más eficientes, inclusivos y sostenibles, capaces de responder a los desafíos demográficos y socioeconómicos que afrontan las zonas rurales de la provincia. La movilidad se entiende aquí como un elemento estratégico: una herramienta imprescindible para garantizar el acceso a servicios esenciales, mejorar la calidad de vida, facilitar el empleo, atraer talento y reforzar la cohesión territorial.

A lo largo de la sesión, los participantes analizarán y pondrán en común las barreras actuales y examinarán soluciones innovadoras que ya están surgiendo tanto en Burgos como en otros territorios. Entre los temas que se abordarán se incluyen nuevas fórmulas de transporte flexible, modelos de coche compartido y car-sharing adaptados al entorno rural, servicios de movilidad a demanda, alianzas público-privadas, incentivos para facilitar el acceso al carnet de conducir, herramientas tecnológicas para conectar a usuarios y conductores, y experiencias piloto inspiradoras que han demostrado su utilidad para mejorar la conectividad en pueblos dispersos o envejecidos.

Metodología KiteLab

El laboratorio utilizará la metodología KiteLab, un enfoque práctico y participativo que facilita el trabajo conjunto entre administraciones, ciudadanía, tejido empresarial y agentes del territorio. Esta metodología permite avanzar con rapidez desde la identificación del reto hasta la generación de propuestas concretas, realistas y vinculadas a la realidad local, priorizando las que pueden activarse de forma temprana o escalarse con apoyo institucional.

Este proceso se apoya en el trabajo previo realizado en una sesión exploratoria online en la que participaron representantes de la Diputación, la Junta de Castilla y León, la DGT, asociaciones empresariales, Grupos de Acción Local, ayuntamientos y entidades vinculadas al desarrollo rural y la movilidad sostenible. De esa fase surgieron recomendaciones clave para asegurar que el laboratorio cuente con voces diversas: juventud, personas mayores, sectores profesionales movilizados a diario, servicios esenciales, agentes educativos, empresas tecnológicas y proyectos consolidados en movilidad rural.

El encuentro del 26 de noviembre será un espacio para escuchar, colaborar y construir propuestas implementables, con vocación de continuidad. Las conclusiones del laboratorio ayudarán a la Diputación de Burgos a orientar futuras acciones, explorar líneas de cooperación y diseñar iniciativas que contribuyan a reforzar la movilidad rural como motor de bienestar y oportunidad para los pueblos de la provincia.

