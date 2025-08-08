«Burgos como luz y guía de Castilla y León», la petición del presidente de la Diputación al patrón de la provincia Borja Suárez apela al patrón de la provincia para afrontar los desafíos del territorio con unidad, identidad y compromiso con el futuro

BURGOSconecta Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, pidió este jueves a Santo Domingo de Guzmán, patrón de la provincia, que Burgos «siga siendo protagonista» dentro del contexto autonómico de Castilla y León. Lo ha hecho durante la celebración del Día de la Provincia, que ha vuelto a congregar a decenas de autoridades, vecinos y representantes de la comunidad dominica en Caleruega, localidad natal del santo.

Suárez agradeció «como siempre» la acogida del Ayuntamiento de Caleruega, así como el trabajo de las hermanas, hermanos y dominicos, en una jornada que ha definido como «fiesta, reflexión y también reivindicación». «Este día nos permite unir tradición y modernidad, espiritualidad y desarrollo, y poner en valor lo que somos: una provincia de origen y de destino», ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha enmarcado la festividad dentro de una semana «repleta de actividad» en la provincia, mencionando eventos como la Vuelta Ciclista a Burgos, cuya etapa de hoy parte de Doña Santos y concluye en Regumiel, así como la reciente etapa entre San Pedro de Cardeña y Valcuesta, donde se ha reivindicado el origen del castellano.

En su intervención, Suárez ha destacado la figura de Santo Domingo como símbolo del humanismo cristiano y ha vinculado su legado al futuro de la provincia: «Hoy venimos a rogarle a nuestro patrón que nos siga protegiendo y guiando, para hacer de Burgos una provincia protagonista en Castilla y León y, por extensión, en España. Porque cuando se invierte en Burgos, se multiplica el retorno para toda la comunidad».

Desarrollo rural

En clave de desarrollo rural, el presidente ha hecho un repaso por algunas de las principales líneas de acción de la Diputación, como el proyecto Arraigo, gracias al cual se ha rehabilitado recientemente el gastrobar de la plaza de Santo Domingo, las ayudas a la vivienda rural en alquiler, la transferencia de negocios o los apoyos al comercio, bares y farmacias en el medio rural.

«Burgos no tiene un problema de empleo, sino de población», ha señalado Suárez, quien ha insistido en que «la inmigración es una herramienta esencial para revertir la despoblación».

En el acto también ha estado presente el Delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, a quien Suárez ha calificado como «un colaborador necesario en el progreso del medio rural».

«El futuro de nuestra provincia se construye con pequeñas cosas, con proyectos compartidos y con la unión de todos los pueblos», ha concluido.