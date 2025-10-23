BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto
Imágenes de la donación del retrato de Don Gonzalo Díez de la Lastra. Diputación de Burgos

Burgos recibe un retrato histórico de Don Gonzalo Díez de la Lastra

La obra fue realizada por por el pintor burgalés Modesto Ciruelos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

La familia de Don Gonzalo Díez de la Lastra, a través de Don Gonzalo Abad Díez de la Lastra, ha donado a la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes un retrato de Don Gonzalo, realizado por el pintor burgalés Modesto Ciruelos.

Gonzalo Díez de la lastra y Díaz de Güemes fue académico de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes entre 1946 y 1959 y director del Archivo y Biblioteca Municipal de Burgos. De las Lastra fue un prominente investigador especializado en la vida y obra del padre Francisco Vitoria descubriendo los orígenes burgaleses de este insigne dominico impulsor del Derecho de Gentes.

El pintor Modesto Ciruelos, uno de los más insignes artistas burgaleses, estuvo ligado a las vanguardias de los años 20 y 30 alcanzando un notable reconocimiento en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil.

La pintura donada realizada a comienzos de la década de los 30 es un ejemplo de retrato de tradición cubista y expresionista.

