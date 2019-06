Cuidar el medio ambiente tiene premio para seis pueblos burgaleses Parque de Villacobos de Medina de Pomar, uno de los pueblos que ha ganado un premio ambiental de la Diputación. / Ayuntamiento de Medina de Pomar Medina de Pomar, Villadiego, Fresneda de la Sierra Tirón, Fresno de Río Tirón, Fresno de Rodilla y Barcenillas de Cerezos son los seis pueblos burgaleses ganadores de los Premios Provinciales de Medio Ambiente 2019 AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Viernes, 14 junio 2019, 15:41

Cuidar el entorno o proteger el medio ambiente son acciones que se deben realizar sin tratar de obtener otra recompensa además del beneficio de mantener la naturaleza en buen estado de conservación. Aún así, la Diputación convoca todos los años sus Premios Provinciales de Medio Ambiente para impulsar estas prácticas entre los ayuntamientos de la provincia de Burgos.

En la categoría A (más de 400 habitantes) Medina de Pomar ha obtenido el Premio de Medio Natural y Villadiego el de Calidad Ambiental. En el caso de Medina se ha premiado la colaboración institucional y ciudadana en la creación de nuevas zonas verdes en el municipio, en el acondicionamiento de riberas fluviales, en la recuperación arbórea de diferentes espacios urbanos y en la realización de diferentes actividades de educación ambiental vinculadas con la fauna y flora local. En el caso de Villadiego se ha valorado la promoción de la eficiencia energética en el alumbrado público, el fomento del uso de energías renovables y la movilidad sostenible, la mejora en la gestión de los residuos de construcción y la protección de la calidad ambiental en un entorno vinculado al Geoparque de las Loras, que es la base para la divulgación del patrimonio natural y geológico de la provincia.

En la categoría B (100-400 habitantes) han sido Fresneda de la Sierra Tirón y Fresno de Río Tirón los vencedores de estas actuaciones. En el primer municipio se ha premiado el proyecto de recuperación ambiental de la Senda de los Tejos y en el segundo la promoción, sensibilización y mejora del medio ambiente más próximo y sus recursos.

En la categoría C (menos de 100 habitantes), los premios han ido para Fresno de Rodilla y Barcenillas de Cerezos. En el primer caso por la recuperación de la masa forestal del pueblo y en el segundo por la instalación de la red de saneamiento y la estación depuradora de aguas residuales.

En la categoría A el premio es de 10.000 euros para cada uno de los pueblos, en la categoría B es de 4.217 euros para Fresneda de la Sierra de Tirón y 4.550 para Fresno de Río Tirón. En la categoría C, Fresno de Rodilla no tendrá premio en metálico porque el proyecto no ha supuesto gasto para el Ayuntamiento. Barcenillas de Cerezos ha obtenido un premio de 5.000 euros.