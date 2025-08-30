Destinan 40.000 euros para que los pueblos de Burgos gestionen éticamente las colonias felinas Es el segundo año de esta convocatoria de ayuda de la Diputación y el presupuesto se ha duplicado para ayudar a las localidades en esta tarea obligatoria por ley

La Diputación de Burgos ha reservado 40.000 euros de presupuesto para ayudar a los Ayuntamientos de los pueblos de la provincia a gestionar de forma ética las colonias felinas de las localidades.

La finalidad de esta convocatoria de la diputación es cumplir con las obligaciones establecidas para las entidades locales en esta Ley de Bienestar Animal de 2023. La ayuda de la Diputación se dirige a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la provincia y colabora en la financiación de las actuaciones del año 2025.

La Ley de Bienestar Animal En muchas ocasiones, las colinas de gatos callejeros pueden suponer un problema si no se gestionan de la forma adecuada. La Ley de Bienestar Animal de 2023 reconoce a los gatos como seres sintientes y sujetos a protección. También obliga a los municipios a controlar las colonias, se fomenta el método CER (captura, esterilización y retorno), además, los ayuntamientos están obligados a reservar una parte de su presupuesto para prestar asistencia veterinaria. Igualmente, está prohibido eliminar colonias sin justificación técnica o veterinaria y las entidades de protección animal pueden actuar como gestores autorizados. Las sanciones por maltrato, abandono o manipulación indebida de gatos ferales pueden alcanzar los 30.000 euros, según la gravedad.

Las acciones que son subvencionables son los programas de gestión ética de colonias felinas, incluyendo esos proyectos de captura, esterilización y retorno (CER). Pero también se incluyen otras actuaciones de sensibilización a la población loca, la formación de personal encargado de la gestión de las colonias, las campañas de concienciación e información, la esterilización por parte de un veterinario, la identificación con microchip y la adquisición de un lector de estos.

Igualmente, son subvencionables los elementos para la captura de gatos como comida específica, jaulas o instrumentos de captura, instalación, recogida y traslado de los animales. Asimismo, la ayuda se dirige a la compra de equipamientos para vallado y delimitación del espacio, las desparasitaciones y las vacunaciones.

El presupuesto

El presupuesto total destinado a esta convocatoria, que es el segundo año que se realiza tras la entrada en vigor de la mencionada ley, es de 40.000 euros, el doble que en el 2024.

La cuantía máxima que cada localidad puede recibir se decide en función de los costes subvencionables presupuestados. Se subvencionan un 80% por entidad con menos de 200 habitantes; un 75% de los costes para las entidades entre 200 y 999 habitantes; un 70% para los pueblos con 1.000 o más habitantes y, en ningún caso, la ayuda puede ser superior a 2.000 euros. Excepto si no se agota la partida de 40.000 euros y el sobrante puede repartirse proporcionalmente entre los beneficiarios.

Los interesados tienen que presentar las solicitudes antes del 3 de septiembre. Toda la información aparece recogida en el Boletín Oficial de la Provincia o en la web de la Diputación de Burgos.