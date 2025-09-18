La Diputación de Burgos celebra las primeras Olimpiadas de Oro Se trata de unas jornadas de convivencia y deporte destinada a los residentes de los cinco centros asistenciales de la provincia cuyo objetivo reside en fomentar el envejecimiento activo

La Diputación Provincial ha celebrado este jueves, 18 de septiembre, por primera vez, las Olimpiadas de Oro, una jornada de convivencia y deporte destinada a los residentes de sus cinco centros asistenciales.

La cita ha reunido en la Residencia de Asistidos de Fuentes Blancas a mayores llegados desde los centros de San Miguel del Monte (Miranda de Ebro), Oña y las tres residencias de Burgos. Durante toda la jornada, los participantes han podido disfrutar de competiciones deportivas adaptadas, juegos tradicionales y actividades lúdicas, en un ambiente de compañerismo y celebración.

El evento ha contado con la implicación y acompañamiento del personal de los centros, directores, animadores socioculturales, terapeutas y trabajadores sociales, que han estado presentes para apoyar y dinamizar las actividades. También se ha contado con la colaboración de otros departamentos de la Diputacion como Cultura, IDJ y Formación y Empleo. Tras la competición, los asistentes compartieron un almuerzo preparado por la cocinera de la residencia de Fuentes Blancas, reforzando así el espíritu de comunidad que impregnó la jornada.

Estas Olimpiadas de Oro nacen con la vocación de consolidarse como un encuentro anual, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y la mejora del bienestar físico y emocional de los mayores residentes en los centros de la Diputación.

«Con esta iniciativa queremos poner en valor el papel de nuestros mayores, promover la vida activa y fortalecer los lazos entre quienes comparten nuestros centros», ha señalado Inma Sierra, diputada de Acción Social durante la inauguracion del encuentro.