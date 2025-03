La Diputación de Burgos considera que «lo peor de la política» ataca a la caza

BURGOSconecta Burgos Martes, 11 de marzo 2025, 17:53 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación provincial de Burgos, Borja Suárez, reivindicó este martes, 11 de marzo, «sin complejos» el mundo de la caza, al que consideró «uno de los sectores más amenazados por lo peor de la política». Lo hizo durante la recepción y el reconocimiento que la institución ofreció a los campeones burgaleses de España de caza en la disciplina de Caza Menor con Perro; Ricardo Ramos Rilova; en la de Becadas, Mónica Ojeda Martínez; y en la disciplina San Huberto, Pablo García Ferrero.

Por ello, Suárez abogó por que las instituciones «en la medida de lo posible» tienen que reivindicar «aquello que les sirve, aquello que les ha funcionado y aquello por lo que tiene que apostar». «Y si por algo tiene que apostar la Diputación de Burgos es por el sector de la caza y lo tiene que hacer sin complejos y sin ambages», exclamó, a lo que valoró que «si además puede presentar campeones de esta provincia a nivel nacional, con más razón aún».

El responsable de la institución provincial relató que la caza mueve el 0,3 por ciento del PIB nacional y emplea a más de 200.000 personas en toda España. En Castilla y León, apuntó, son 871 cotos y agregó que «más de 1.400.000 hectáreas en la provincia de Burgos dedicadas a la caza, a proteger también a las especies, a controlar ese equilibrio entre la ecología, entre nuestra propia fauna y entre también la cantidad de empleo y de riqueza que genera».

Por lo tanto, incidió en que como Diputación provincial «no podemos por menos que reconocer lo que supone, lo que representa la caza a nivel de este territorio, lo que supone también nuestra autonomía, nuestra región y lo que conlleva el hecho de protegerla, el hecho de defenderla y el hecho de provocar que hoy las más de 2.000 licencias que tiene la provincia de Burgos de caza se sigan incrementando».

Asimismo, Suárez consideró la caza como «muy necesaria» para mantener «ese equilibrio ecológico, medioambiental, para proteger nuestros montes, para proteger también el control con respecto a la siniestralidad que afecta a las carreteras fundamentalmente provinciales» y, reiteró que el apoyo a este sector «se tiene que hacer sin complejos y a la vista de todos».

Finalmente, se refirió al reconocimiento hoy del «esfuerzo» y el compromiso de la institución provincial con «cuantos convenios sirvan para que las propias federaciones tengan en Burgos una referencia» y «la mayor calidad a la hora de ofrecer los cotos». «Y, sobre todo, podamos dar respuesta a todos y cada uno de los ayuntamientos, que son la mayoría que en la provincia de Burgos disponen de la caza como un recurso de ingresos como no hay otro», apostilló.

De hecho, precisó que hay ayuntamientos que prácticamente el 40 por ciento de sus ingresos le vienen por actividades extraordinarias como la que genera la caza. Por eso, apeló a la necesidad de «protegerla», «considerarla» y «apoyarla en todas las colaboraciones que las propias federaciones nos planteen». Así, avanzó que la Diputación «ya desde aquí quedamos a suscribir a lo largo de este ejercicio y de retomar antiguas colaboraciones que llevaban a mejorar en este caso la calidad de los cotos en el ámbito de la provincia de Burgos».

«No está bien vista, pero por desconocimiento»

Por su parte, el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, aprovechó este día para decir que la caza es «una actividad que desde muchos sectores de la sociedad no está bien vista, pero por desconocimiento». «La caza racional y razonable es un elemento para la conservación de la naturaleza imprescindible para evitar las superpoblaciones», defendió.

«Tenemos problemas de accidentes de circulación, tenemos problemas importantes de daños a la agricultura y si no hubiera un control poblacional por parte de la caza, eso se nos iría de las manos como está ocurriendo con el jabalí, que ya se está introduciendo en algunos núcleos urbanos, se ven animales en ciudades, en playas de la costa, en Cataluña. Entonces, el que cuestione la necesidad de la caza es alguien que no conoce la caza y que no está metido en este mundo», argumentó.