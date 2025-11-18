La Diputación de Burgos crea el I Premio a la Tauromaquia sin dotación económica y para fomentar sus valores El galardón reconocerá la trayectoria, méritos y aportaciones de personas, entidades e instituciones que promuevan la tauromaquia en la provincia de Burgos

Imagen de archivo de un concurso de recortes en el Coliseum de Burgos.

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 07:21

Al año, la provincia de Burgos acoge una media de 64 espectáculos taurinos al año. Dentro de estos espectáculos no solo encontramos corridas, hay becerradas, capeas, concursos de cortes, festivales con picadores, rejoneo o novilladas.

La Diputación de Burgos reconoce que la tauromaquia constituye una manifestación singular del patrimonio cultural de la provincia, por ello, acaba de aprobar las bases del I Premio a la Tauromaquia de la provincia de Burgos.

Un galardón de ámbito provincial destinado a reconocer la trayectoria profesional, los méritos y las actividades o iniciativas desarrolladas por personas, entidades o instituciones que hayan contribuido de forma destacada a la promoción de los valores culturales, turísticos o económicos vinculados a la tauromaquia en la provincia de Burgos. También aclara la Diputación que valorarán aquellas aportaciones que hayan favorecido el enriquecimiento y la difusión de los valores intrínsecos de la tauromaquia.

Un premio sin dotación económica

El galardón no tendrá dotación económica, consistirá en la entrega de un diploma acreditativo del premio y una escultura o producción artística representativa del mundo de la tauromaquia en Burgos. El galardón se crea con el objetivo de que tenga un carácter honorífico, no un premio económico.

Categorías y modalidades

El I Premio a la Tauromaquia reconoce tres categorías o modalidades. 1 Premio a la institución, colectivo o movimiento asociativo que destaque por su trabajo, actividades e iniciativas en favor de la tauromaquia y sus valores culturales y humanos. Entran aquí ayuntamientos, asociaciones, peñas, mancomunidades… 2 Premio a la contribución, fomento y divulgación de la cultura taurina. Aquí se reconoce a personas físicas que destaquen por su trayectoria y compromiso con los valores de esta disciplina. 3 Premio a la trayectoria profesional en el ámbito taurino de la provincia. En este caso, se tiene en cuenta a las personas físicas que hayan destacado por sus éxitos profesionales, pero no tienen por qué ser burgaleses. Eso sí, su labor ha tenido que tener la provincia de Burgos como escenario clave.

Premio anual y celebrado en los pueblos de Burgos

El premio tiene un carácter anual y será entregado en un acto público institucional que se celebrará, cada año, de forma rotatoria por diferentes pueblos de la provincia.

El jurado estará integrado por un máximo de seis personas de prestigio en distintos ámbitos culturales vinculados con el mundo de la tauromaquia y nombradas por la Diputación.

Los festejos taurinos en Burgos

En Castilla y León hay provincias con más festejos taurinos celebrados a lo largo de 2024, según señalan los datos de la Junta de Castilla y León.

La Diputación estima que los valores de la tauromaquia representan a la provincia y, por eso, se estima oportuno y justificado instituir esta distinción. Quieren reconocer públicamente a quienes hacen posible que la fiesta de los toros y su legado cultural, también para que se siga manteniendo como un recurso de interés cultural y turístico.

Este premio tiene como propósito fomentar la preservación de estos valores y garantizar su transmisión a las generaciones futuras.