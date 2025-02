Ampliar Las localidades de menos de 20.000 habitantes verán un cambio en los planes de empleo que les permitían contratar empleados durante unos meses. BC

Los Planes de Empleo de Burgos, en el aire: la Diputación no garantiza la ayuda este 2025 El presidente de la Comisión de Comercio, Consumo y Empleo Rural, Javier Arroyo, ha remitido una carta a los alcaldes aconsejándoles que no contraten porque puede no haber subvención