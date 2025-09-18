El programa Clunia Cultural, galardón a la Excelencia en los Premios de Artes Escénicas de Castilla y León La Unidad de Cultura de la institución provincial ha organizado actividades culturales que tienen como eje vertebrador el propio Festival de verano de Clunia

El programa 'Clunia Cultural', gestionado por la Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos, se ha alzado con el galardón a la Excelencia en la primera edición de los Premios Artes Escénicas de Castilla y León, «por su remarcable trayectoria y empeño en promover las artes escénicas y poner en valor el incomparable marco arqueológico del Teatro Romano de como referente cultural para la ciudadanía de Castilla y León y de toda España», según ha explicado el jurado.

Desde la Unidad de Cultura agradecen tal galardón, tal y como indica la Diputada, Raquel Contreras: «Clunia Cultural es el resultado de un trabajo que tiene en el Festival de verano su resultado más visible ya que este año hemos agotado entradas en tiempo récord. Pero aún hay más. Las visitas arqueoteatralizadas o Clunia Cerca de ti, ponen en el mapa a toda una Comarca, la Ribera del Duero burgalesa».

Tal y como indica el jefe de la propia Unidad, Víctor Abascal Díez: «Clvnia es el resultado de una trayectoria de hace muchos años y que actualmente supone un esfuerzo de la Unidad con la implicación de toda la Diputación, desde los Bomberos, a Vías y Obras, Comunicación o Contratación; casi todos los departamentos de la Diputación están involucrados en la organización y gestión de un programa de actividades que dinamizan Clunia y su entorno. De la misma manera, proveedores y programadores externos hacen un extraordinario trabajo coordinados por la propia Unidad de Cultura».

Clvnia Cultural ha contado con la siguiente programación:

Festival de verano

Las actuaciones, con un lleno absoluto, han sido las siguientes: 'La Aparición' (Verbo Producciones); 'Ricardo III' (La Atalaya); 'Operetta' (Col de teatre); 'Farra' (Compañía Lucas Escobedo) y 'La Venganza de Don Mendo' (El perro producciones).

Rutas arqueoteatralizadas

Con este programa de Visitas Arqueoteatralizadas 'Un paseo por Clunia', se quiere convertir el yacimiento en un espacio eficiente y cercano con el que pueda disfrutar toda la familia, aprendiendo y educando de una manera divertida, que además les permitirá descubrir lo qué fue la antigua ciudad romana de Clunia.

Clunia Cerca de ti

Este programa nació con la finalidad de extender la actividad del Festival de Verano de Clunia a las entidades locales colindantes a la antigua ciudad romana mediante teatro de calle, música y diversos espectáculos puestos en escena por compañías nacionales e internacionales. Los escenarios de este programa se han localizado en los pueblos de Hinojar del Rey, Arauzo de Salce, Arauzo de Miel, Arauzo de Torre, Arandilla, Peñaranda, Quintanarraya, Huerta de Rey, Coruña del Conde, Peñalba de Castro, Baños de Valdearados y Caleruega.

Talleres arqueológicos

Por otro lado, desde el equipo de Investigación se realizarán una serie de talleres enfocados a toda la familia con los que se quiere dar a conocer distintos aspectos de la cotidianeidad romana, de su día a día y de esa forma de actuar y pensar. Los talleres se llevarán a cabo tanto en el yacimiento de Clunia como en algunas entidades cercanos al Yacimiento.

Curso de verano

En la presente edición se ha celebrado el curso 'Teatros romanos: comprender el pasado para diseñar el futuro', en colaboración con la Universidad de Burgos del 22 al 24 de julio, con las inscripciones agotadas.

