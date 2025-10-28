Los dos colegios de Burgos que se transformarán en Escuelas Visuales para impulsar una educación inclusiva Los colegios, de Infantil y Primaria, contarán con formación, asesoramiento y acceso a una plataforma de recursos durante todo el año escolar

BURGOSconecta Burgos Martes, 28 de octubre 2025, 12:05 Comenta Compartir

La nueva edición del programa Escuelas Visuales formará este curso a 2.766 maestros para que puedan avanzar hacia una educación más inclusiva en sus colegios. De las casi 250 solicitudes de centros que se han recibido, este curso formarán parte del programa 90 colegios de Infantil y Primaria de toda España. En total, 28.403 niños se beneficiarán directamente de esta iniciativa, que sigue creciendo gracias a la colaboración de la Fundación Orange y otras fundaciones y empresas comprometidas con la innovación educativa y la inclusión.

Escuelas Visuales ofrece a los centros formación, acompañamiento personalizado y acceso a una plataforma con recursos visuales. A lo largo del curso, los maestros aprenden a aplicar estrategias visuales que mejoran la comprensión, la autonomía y la participación de todo el alumnado, respondiendo a la diversidad presente en las aulas.

«Cada vez más colegios se suman a transformar su forma de enseñar para que todos los niños y niñas puedan aprender desde sus fortalezas. Nuestro objetivo es que todos los docentes dispongan de herramientas visuales prácticas que funcionen en el día a día del aula», destaca Miriam Reyes, fundadora de Escuelas Visuales.

La convocatoria 2025-2026 ha recibido centenares de solicitudes de centros de todas las comunidades autónomas, reflejando el interés creciente por la educación inclusiva. Entre los seleccionados, hay tanto colegios públicos como concertados y privados, así como escuelas rurales y centros de educación especial, lo que demuestra la versatilidad del modelo de Escuelas Visuales para adaptarse a distintos contextos.

Daniel Morales, director de Sostenibilidad y Fundaciones de MasOrange, añade que «»para nosotros es una satisfacción ver cómo cada año más colegios hacen suyo este compromiso con la inclusión. Queremos seguir acercando esta transformación a más centros y escolares desde el convencimiento de que lo visual tiene el poder de transformar cualquier aula en un espacio más inclusivo y accesible para todos».

La iniciativa también ofrece acceso gratuito al curso en línea 'Escuelas Visuales, lo visual como herramienta de inclusión educativa', disponible en la plataforma Orange Digital Center. Esta formación permite a los docentes de cualquier centro educativo conocer los beneficios del aprendizaje visual y las herramientas del programa Escuelas Visuales.

Los centros seleccionados en Burgos para participar en el programa Escuelas Visuales 2025/2026 son: el CEIP Fernán González, de Aranda de Duero, y el CEIP Fernán González, de Salas de los Infantes.