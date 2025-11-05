La exposición Burgos en mi Mirada llega hasta el pueblo de Santa Gadea del Cid La muestra del fotógrafo y divulgador Juan José Asensio se podrá ver del 7 al 22 de noviembre en la Ermita de Nuestra Señora del Patrocinio

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La localidad burgalesa de Santa Gadea del Cid acogerá, del 7 al 22 de noviembre de 2025, la XXX exposición fotográfica del proyecto 'Burgos en mi Mirada', creado por el fotógrafo y divulgador Juan José Asensio. La muestra podrá visitarse en la Ermita de Nuestra Señora del Patrocinio, en la Calle Mayor nº 40, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid.

Esta trigésima exposición marca un nuevo hito en un proyecto que lleva más de cinco años recorriendo la provincia de Burgos y otras localidades españolas, mostrando la belleza, la diversidad y la esencia de los paisajes burgaleses. Desde su inicio en 2023, la gira fotográfica ha pasado por más de una treintena de municipios, acercando la cultura visual al medio rural y fomentando el orgullo de pertenencia a esta tierra.

Además de su presencia en numerosos pueblos burgaleses, 'Burgos en mi Mirada' también ha visitado otros escenarios como Bilbao o Navaleno (Soria), expandiendo el conocimiento y la admiración por Burgos más allá de sus fronteras.

Charka, el 22 de noviembre

El sábado 22 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar una charla-exposición en la misma ermita, en la que Juanjo Asensio compartirá con el público su experiencia tras casi seis años publicando una fotografía diaria de Burgos en redes sociales. En este encuentro, el autor hablará sobre su forma de mirar el territorio, el valor del patrimonio natural y humano, y la importancia de mantener vivo el medio rural a través de la cultura y la participación.

Con este proyecto, Asensio reafirma su compromiso con la difusión cultural y la dinamización del entorno rural, acercando el arte y la fotografía a los pueblos y ofreciendo su trabajo de forma altruista a los ayuntamientos y asociaciones locales que deseen participar.

Temas

Burgos