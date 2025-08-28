El festival de magia que recorre los pueblos de una comarca de Burgos La II semana de magia de la Mancomunidad Encuentro de Caminos se desarrollará entre los días 1 al 7 de septiembre

La Mancomunidad Encuentro de Caminos celebra su II Festival de Magia, del 1 al 7 de septiembre, en el que diferentes magos recorrerán los pueblos de la comarca haciendo demostraciones de sus habilidades e introduciendo a los vecinos en su mundo mágico.

La Semana de Magia comenzará el lunes, 1 de septiembre, en Quintanapalla, con la actuación del Mago Dani Ross; Un día después, en Rubena, El Mago Oliver adentrará al público en su mundo mágico; el miércoles día 3, en Cardeñuela Riopico, el encargado del show será Ilusionisma; el jueves 4, el Show del Mago Linaje llegará a Olmos de Atapuerca; el día 5, en Atapuerca, actuación de la Maga Liuba; el sábado 6 en Monasterio de Rodilla, se subirá al escenario David 'El Mentalista' y por último, el domingo 7, en Fresno de Rodilla, Edu el Mago. Todos los espactáculos comenzarán a las 19:00 horas.

Actividades

Las actividades comenzarán, cada uno de los siete días, a las 13:00 horas en la cantina del pueblo donde se harán demostraciones y trucos de magia. Posteriormente, a las 16:00 horas, se iniciarán los talleres de magia destinados a los más pequeños donde se adentrarán en el mundo de la magia. A esta actividad se podrán apuntar niños a partir de 8 años y con un cupo máximo de 30. Y, por último, a las 19:00 horas, se celebrará el Gran Show para toda la familia.