Juan Vicente Herrera. Carlos Espeso

La Fundación Silos otorga el Premio Sabina Silense a Juan Vicente Herrera

La segunda edición de este galardón se entregará al presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, el próximo 25 de noviembre en el Convento San Francisco de Santo Domingo de Silos

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:09

La Fundación Silos otorga el Premio Sabina Silense a Juan Vicente Herrera por su «papel decisivo» en la creación y desarrollo de la propia entidad y en la recuperación del Convento San Francisco como sede. «Esta trayectoria le ha hecho merecedor del premio, un símbolo de gratitud de la Fundación y sus patronos por su compromiso duradero con la preservación y difusión de la rica herencia cultural de la zona», sostuvieron desde la Fundación Silos.

La segunda edición de este galardón se entregará al presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, el próximo martes, 25 de noviembre, a las 12:30 horas, en la Sala Abad Clemente de su sede, el Convento de San Francisco, ubicado en Santo Domingo de Silos. Este reconocimiento destaca su compromiso en la creación y el desarrollo de la propia Fundación, desde la constitución de la entidad en el año 2002, y en la recuperación de su sede, el Convento San Francisco.

El galardón, creado en 2024, reconoce a aquellas personas que han contribuido a la promoción de los valores espirituales, culturales y artísticos vinculados al monasterio y a su comunidad, así como al impulso del municipio de Santo Domingo de Silos. En esta edición, la Fundación quiere destacar el «papel decisivo» de Juan Vicente Herrera Campo en la creación y desarrollo de la propia entidad y en la recuperación del Convento San Francisco como sede.

La Fundación Silos inauguró en 2024 el Premio Sabina Silense con un homenaje al expresidente del Gobierno José María Aznar. La primera edición de este galardón se entregó al presidente del Gobierno de España (1996-2004), José María Aznar López, el 12 de noviembre. Este reconocimiento destaca su compromiso con la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos durante casi cuatro décadas y su relevancia en la creación y el desarrollo de la propia Fundación, desde la constitución de la entidad en el año 2002.

