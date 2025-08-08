Huerta de Rey acoge la V Marcha Contra el Cáncer Será este sábado, 9 de agosto, a las partir de las 10:30 horas, con una distancia de 3 kilómetros

La Asociación Española Contra el Cáncer organiza este sábado 9 de agosto, a partir de las 10:30 horsa, en Huerta de Rey la 'V Marcha Huerta de Rey Contra el Cáncer' a beneficio de esta entidad con el objetivo principal de dar visibilidad a la lucha contra el cáncer. La prueba con salida y llegada en la Plaza del Ayuntamiento tiene un recorrido de 3 kilómetros por el municipio.

Se trata de una marcha participativa, abierta a todo el mundo, que podrá realizarse únicamente andando, ya que se trata de una prueba no competitiva. El coste de la inscripción es de 6 euros para todos los participantes e incluye camiseta (para los 900 primeros inscritos y para el resto, otro regalo), que se destinarán a la financiación de proyectos de investigación oncológica.

Esta es la 5ª edición de esta cita que comenzó en 2019, se retomó en 2022, tras el parón de la pandemia, y continuó en 2023 y 2024. Cada año se ha incrementado el número de participantes, siendo más de 500 las personas inscritas en 2019, que aumentaron hasta las 730 en 2022 y 850 participantes en 2023 y ya el pasado año se acercó al millar. A día de hoy, son ya 900 personas, las inscritas.

La marcha, de carácter lúdico no competitivo tiene por finalidad: Apoyar a los pacientes de cáncer y a sus familias; promover la participación ciudadana en un evento lúdico-deportivo y solidario; fomentar hábitos de vida saludable a través de la actividad física y, por último, recaudar fondos destinados a Investigación Oncológica.

Las inscripciones a la Marcha se abrieron en julio y pueden realizarse el mismo día de la marcha desde las 9:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.