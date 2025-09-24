El llamativo vehículo que acercará la tecnología al medio rural de Burgos

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

Tras el éxito del proyecto piloto desarrollado el curso pasado, La Divulgoneta, la furgoneta de divulgación científica y tecnológica de La Estación, inicia su segunda edición en el curso 2025-26 con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a niños, niñas y jóvenes de los pueblos de Burgos.

Para este curso, La Divulgoneta tiene previsto alcanzar la realización de 150 talleres, según ha apuntado el delegado del rector para la divulgación y cultura investigadora, Jordi Rovira, en la presentación de esta segunda edición, en la que ha estado acompañado de la diputada provincial Raquel Contreras y del gerente del Grupo Ureta Motor, Fernando Andrés, y en la que se han mostrado alguno de los robots y equipamientos que acompañan a este singular vehículo por el territorio provincial. «La Diputación, que no es otra cosa que el ayuntamiento de la provincia, seguirá apoyando la divulgación de la ciencia y la tecnología, ayudando a los jóvenes de nuestros pueblos a acercase a la Estación de la Ciencia y la Tecnología y llevando la Divulgoneta a cuantos pueblos lo soliciten», afirmó la diputada de Cultura.

El proyecto seguirá contando con la colaboración de Bárbara de Aymerich y Espiciencia, con sede en Espinosa de los Monteros, que se encargará de coordinar las actividades en la zona norte de la provincia. Los talleres, de carácter práctico y participativo, estarán dirigidos principalmente a alumnado de infantil y primaria, aunque también podrán adaptarse para estudiantes de ESO a petición de los municipios.

La iniciativa surge de una necesidad de acercar las actividades de La Estación al medio rural de la provincia de Burgos, a los municipios que cuentan con menos oportunidades de acceso a actividades de divulgación científica fuera del ámbito escolar. Para dar respuesta a esta realidad, La Estación puso en marcha este proyecto innovador con la colaboración de la Diputación de Burgos y el apoyo logístico del Grupo Ureta Automóviles, que cede en uso la furgoneta.

Durante el curso 2024-25, La Divulgoneta recorrió más de 7.000 km por la provincia de Burgos, llevando la ciencia y la tecnología a 28 municipios de la provincia en 60 visitas. En total se realizaron 142 talleres, en los que participaron 1.855 niños/as y adolescentes.