La 'Marcha a pie a los Yacimientos' conmemora los 25 años de la declaración de Atapuerca como patrimonio mundial por la Unesco La caminata que se celebra este domingo puede partir desde Ibeas de Juarros o desde Atapuerca y los participantes disfrutarán de un almuerzo en la sierra, amenizado con música en vivo

La vigésima segunda edición de la 'Marcha a pie a los Yacimientos' se celebra el próximo domingo, 30 de noviembre. Una actividad que conmemora la declaración de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco (30 de noviembre del año 2000) y que está organizada por el Museo de la Evolución Humana, la Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas-Atapuerca (Acahia), la Asociación de Amigos de Atapuerca, los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros y la Fundación Atapuerca.

La marcha se podrá realizar desde dos puntos de partida. Desde Ibeas de Juarros la ruta es de cuatro kilómetros de ida y tres de vuelta, mientras que desde Atapuerca son cinco kilómetros de ida y otros cinco de vuelta. Cada persona debe seleccionar el punto de partida, finalizando ambos recorridos en los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril. La vuelta a cada localidad de partida se realizará también caminando.

La recepción de participantes tendrá lugar entre las 10:15 y las 10:30 horas en los respectivos ayuntamientos, donde también se entregarán papeletas para un sorteo. Desde Atapuerca la marcha se iniciará a las 10:45 horas, mientras que desde Ibeas de Juarros comenzará a las 11 horas. Ambos grupos llegarán aproximadamente a las 12 horas a la Trinchera del Ferrocarril, donde disfrutarán del tradicional almuerzo en la Sierra, amenizado con música en vivo.

Durante el evento, se llevará a cabo un sorteo de regalos gracias a las entidades organizadoras y colaboradoras. Para participar, los asistentes deberán recoger su papeleta entre las 10:15 y las 10:30 horas en los ayuntamientos de Atapuerca o de Ibeas de Juarros.