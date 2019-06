Melgar acoge el Campeonato de Pesca entre mayores y personas con capacidades diversas Lugar donde se realizará el campeonato. / Ricardo Ordóñez/ICAL Las instalaciones de Pisórica serán el escenario de la XVIII edición de este campeonato de pesca de trucha orientado a favorecer la convivencia BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 5 junio 2019, 14:21

La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Provincial de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Melgar, Adecco Camino, Fundación Caja Círculo y La Caixa, ha organizado una nueva edición del campeonato-convivencia de pesca de trucha para personas mayores y personas con discapacidad. Este se celebrará en las instalaciones del centro Pisórica de Melgar de Fernamental. Entre una arboleda que crece en la ribera del río Pisuerga está Pisórica, la estrella de universo Amaya dedicada a conocer los secretos del río y de la pesca.

A la competición, en la que participarán mayores de los centros de día de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos y Miranda de Ebro, además de personas con discapacidad de las asociaciones Aspodemi de Miranda, Aspanias, C. O. El Cid, Camp Fuentes Blancas, Asociación Las Calzadas, Once, Fedisfibur, C. O. Briviesca y Fundación Conde Fernán Armentález de Melgar, asistirán un centenar de personas acompañadas por el delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo. Así, se plantea como una convivencia con una dimensión transgeneracional para fomentar la participación normalizada brindando oportunidades de apoyo mutuo y aprendizaje en un contexto lúdico, favoreciendo la visibilización y la sensibilización social.

Durante la jornada, se formarán equipos compuestos por una persona mayor y una con discapacidad en el que la persona mayor enseña a pescar a su pareja, creándose un clima de amistad y fraternidad que perdura en el tiempo.

Al finalizar, se entregarán los trofeos a los que hayan conseguido el mayor número de capturas y a la pieza mayor. Además, se pondrán las truchas pescadas en común y se repartirán entre los participantes, de tal forma que todos puedan llevarse alguna pieza a su casa.

Con este tipo de actuaciones conjuntas de diferentes agentes del sector, se pretende multiplicar sus efectos para mejorar la calidad de vida del territorio, sensibilizar a la sociedad y poner en valor la inversión social, con los retornos económicos y personales que genera.