BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una edición anterior de ANTICO. Ayto. de Medina de Pomar

Anticuarios y artesanos se citan en Medina para la feria de antigüedades de este pueblo de Burgos

La Feria a la que acudirán 40 expositores se desarrollará este domingo, 26 de ocubre de 10:00 a 20:00 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:14

Comenta

La Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal Merindades (ACEYAM) celebra este domingo, 26 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas, en Medina de Pomar la vigésimo primera edición de ANTICO, una feria de antigüedades y artesanía que cierra la agenda del mes de octubre en Medina de Pomar y que forma parte de las citas anuales de anticuarios y artesanos. La Feria se ubicará entre la Plaza Mayor, la Plaza del Alcázar y la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades.

Libros, muebles antiguos, cerámica, relojes, cuadros, menaje, juguetes, aperos de labranza y muchos otros artículos y curiosidades se mostrarán en esta feria que cumplió en 2024 su segunda década. Se trata de un rastro de artesanía y antigüedades que contará con 40 expositores procedentes de las provincias de Guipúzcoa, Burgos, Asturias, Vizcaya, La Rioja, Galicia, Valencia, Cantabria, Zaragoza, Palencia, Madrid e incluso del extranjero. Todos ellos y sobre todo los artesanos volverán a crear un ambiente más propio del pasado con oficios tradicionales en vivo.

La planta baja del Museo Histórico de Las Merindades, ubicado en el interior del Alcázar de los Condestables, acogerá a varios artesanos de talla en madera, lana, cestería, etc. Todos realizarán demostraciones en vivo de su oficio creando los productos que a la vez estarán a la venta.

Además, si el tiempo lo permite, la Plaza del Alcázar acogerá una pequeña muestra de coches y motos clásicos e históricos de socios de la Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal Merindades (ACEYAM).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  3. 3 Herido un ciclista menor de edad tras colisionar contra un coche en Burgos
  4. 4 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  5. 5 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  6. 6 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos
  7. 7 600.000 euros para 52 negocios rurales: así se impulsa la transferencia de empresas en Burgos
  8. 8 Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés
  9. 9 Un herido en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  10. 10 Los hermanos que compiten juntos en Burgos: «Las cosas de la pista nos las llevamos a casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Anticuarios y artesanos se citan en Medina para la feria de antigüedades de este pueblo de Burgos

Anticuarios y artesanos se citan en Medina para la feria de antigüedades de este pueblo de Burgos