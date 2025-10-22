Anticuarios y artesanos se citan en Medina para la feria de antigüedades de este pueblo de Burgos La Feria a la que acudirán 40 expositores se desarrollará este domingo, 26 de ocubre de 10:00 a 20:00 horas

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal Merindades (ACEYAM) celebra este domingo, 26 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas, en Medina de Pomar la vigésimo primera edición de ANTICO, una feria de antigüedades y artesanía que cierra la agenda del mes de octubre en Medina de Pomar y que forma parte de las citas anuales de anticuarios y artesanos. La Feria se ubicará entre la Plaza Mayor, la Plaza del Alcázar y la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades.

Libros, muebles antiguos, cerámica, relojes, cuadros, menaje, juguetes, aperos de labranza y muchos otros artículos y curiosidades se mostrarán en esta feria que cumplió en 2024 su segunda década. Se trata de un rastro de artesanía y antigüedades que contará con 40 expositores procedentes de las provincias de Guipúzcoa, Burgos, Asturias, Vizcaya, La Rioja, Galicia, Valencia, Cantabria, Zaragoza, Palencia, Madrid e incluso del extranjero. Todos ellos y sobre todo los artesanos volverán a crear un ambiente más propio del pasado con oficios tradicionales en vivo.

Ampliar

La planta baja del Museo Histórico de Las Merindades, ubicado en el interior del Alcázar de los Condestables, acogerá a varios artesanos de talla en madera, lana, cestería, etc. Todos realizarán demostraciones en vivo de su oficio creando los productos que a la vez estarán a la venta.

Además, si el tiempo lo permite, la Plaza del Alcázar acogerá una pequeña muestra de coches y motos clásicos e históricos de socios de la Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal Merindades (ACEYAM).