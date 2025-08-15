Carlos V entrará en Medina de Pomar el 17 de octubre y la ciudad celebrará esta fiesta hasta el domingo 19 El último viaje del emperador Carlos V tenía como destino Yuste, pero antes de llegar realizó varias paradas, una de ellas en Medina, que este año celebra la XXVI edición de esta fiesta

Medina de Pomar va a celebrar entre los días 17 y 19 de octubre la XXVI edición de la entrada de emperador Carlos I en la ciudad en su peregrinar desde el puerto de Laredo hasta el monasterio de Yuste, donde murió. La empresa santanderina Solo Artesanos será la encargada de la organización y gestión de los actos de la fiesta sobre la figura de Carlos V y el mercado renacentista de Medina de Pomar.

La fiesta va a acoger siete talleres demostrativos, doce exposiciones temáticas, 73 actividades infantiles -como juegos lúdicos y pedagógicos-, diez cuentacuentos, así como 20 actuaciones musicales, 20 teatrales y dos espectáculos nocturnos con pirotecnia.

Además, como es habitual, esta fiesta tendrá una zona de mercado en la plazuela del Corral, la muralla y el escenario; una zona de pregón, en el balcón del Ayuntamiento en la calle Mayor; y una zona de recepción del emperador Carlos V, que recorrerá la avenida de Bilbao, la plaza de Somovilla y su escenario.

Las doce exposiciones se van a realizar en la plaza de la Morería y serán accesibles durante todo el horario del mercado. Ya están confirmadas las referentes a calzado, medieval, monedas históricas, espadas y máquinas de asedio, cirugía medieval, higiene, herramientas de cantería, de talla, de madera, armas y armaduras del siglo XV, escudos también del mismo siglo, elementos de caza cetrería, aperos de labranza y también de instrumentos musicales del Renacimiento.

Las actividades infantiles se van a llevar a cabo en el espacio llamado Real Rincón Infantil en la plaza. Las actuaciones musicales, un total de 20 de 30 minutos de duración se llevarán a cabo en los días viernes sábado y domingo, mientras que las actuaciones teatrales, que serán también los tres días citados, se desarrollarán con escenas itinerantes. Por lo que respecta a los espectáculos nocturnos con pirotecnia se van a desarrollar el viernes 17 a las 21.45 horas y otro el domingo 19 a las 21.00 horas. Por lo que respecta a los espectáculos de cetreros, se van a ubicar en la plaza de Alcázar.

Según las prescripciones realizadas por el Ayuntamiento de Medina de Pomar, los puestos de venta ascenderán a un mínimo de 45 y se van a instalar en las calles y plazas del conjunto histórico, previamente decoradas y ambientadas. Estos puestos deberán acoger, productos de alimentación, bebidas, bisutería y ornato de pequeño, volumen, artesanía, en general, textil, calzado y otros que encajen con la temática artesanal.