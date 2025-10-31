Dinamiz-ARTj regresa a Medina de Pomar con teatro y comedia para todos los públicos hasta abril de 2026 La programación arrancará el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas con 'La taberna de Susa: lo peor y lo mejor de la condición humana' de Dinamia Teatro

Dinamiz-ARTj regresa este año para continuar impulsando la cultura en los municipios que, como Medina de Pomar, han sido impactados por procesos de cierre de instalaciones en zonas de Transición Justa. En esta ocasión, la programación se extenderá desde el 8 de noviembre de 2025 hasta el 25 de abril de 2026, ofreciendo a los vecinos y visitantes una oferta cultural diversa centrada más en el teatrocomedia en esta ocasión.

La tercera temporada de Dinamiz-ARTj en Medina de Pomar comenzará el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas con 'La taberna de Susa: lo peor y lo mejor de la condición humana' de Dinamia Teatro. Una comedia medieval ideal para todos los públicos, donde el juego con el público también es continuo.

'Marea baja' de Pez Limbo es una pieza de teatro para público joven y adulto programada para el 31 de enero. Es una comedia sobre dos hombres que viven desconcertados en la realidad que les rodea y oscilan entre el instinto suicida y una voluntad de hierro para seguir adelante con sus vidas.

El 28 de febrero llegará a Medina de Pomar 'Swingers', una divertidísima comedia teatral para público adulto que El Jaleo Producciones Artísticas pone en pie de la mano de cinco de los actores asturianos más reconocidos, y dirigidos magistralmente por Laura Iglesia. 'Swingers' presenta una forma una forma no muy convencional de pareja, de relaciones sentimentales desde la más absoluta comedia. De las dudas, las inseguridades, las fobias y las filias del Siglo XXI. Imposible no verse identificado en un lado o en el otro, e imposible parar de reír con este reflejo de la sociedad.

'Cuentos, risas y rock and roll' cerrará la programación el 25 de abril con un espectáculo para toda la familia en el que la comedia payasa, el rock y el público participan constantemente de un divertido juego musical con unos cuentos como hilo conductor.