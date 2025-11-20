El gimnasio del polideportivo de Villarcayo moderniza su equipamiento La instalación de las nuevas máquinas de actividad cardiovascular y ejercicios de fuerza y musculación está prevista para la primera semana de diciembre

BURGOSconecta Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja renovará las máquinas del gimnasio del polideportivo municipal para mejorar la experiencia de los usuarios y fomentar la práctica deportiva en el municipio. La instalación de las nuevas máquinas de actividad cardiovascular y ejercicios de fuerza y musculación está prevista para la primera semana de diciembre.

En un pleno extraordinario urgente, celebrado este miércoles 19 de noviembre, el consistorio villarcayés aprobó por unanimidad adjudicar el contrato de suministro del equipamiento deportivo de musculación y cardiovascular del polideportivo municipal. El contrato de las nuevas máquinas deportivas fue adjudicada a Exercycle S.L. por un importe de 85.500 euros y una duración de cinco años.

El concejal de Deporte, Isaac González, afirma que «es un gran paso en la mejora y acondicionamiento de nuestras instalaciones deportivas. De esta forma, conseguimos satisfacer una de las mayores demandas de los usuarios y vecinos del municipio, adecuando el equipamiento con las necesidades y servicios más actualizados y asegurando un mantenimiento y atención de manera rápida y eficaz».

Temas

deportes