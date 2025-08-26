BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antes y después de las obras de asfaltado. Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.

Mejora de infraestructuras rurales en Burgos: Villarcayo asfalta el camino Salazar-Otedo

Con esta obra se mejora la conexión entre el municipio burgalés y algunos de los puntos de mayor interés turístico de las Merindades como el Monumento Natural de Ojo Guareña o Puentedey

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 26 de agosto 2025, 13:31

El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. ha concluido las obras de asfaltado del camino Salazar-Otedo. El tramo, de casi dos kilómetros, sustituye al camino de zahorra que une Salazar, en Villarcayo de M.C.V., con Linares, en la Merindad de Sotoscueva. Las obras fueron adjudicadas por el consistorio villarcayés por un importe de 102.908 euros, con una subvención por parte de la Junta de Castilla y León de 86.285 euros, a través del Fondo de Cooperación Local.

Esta obra permite mejorar la conexión entre el municipio de Villarcayo de M.C.V. y algunos de los puntos de mayor interés turístico de las Merindades como son el Monumento Natural de Ojo Guareña o con Puentedey, localidad dentro de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El alcalde de Villarcayo de M.C.V., Adrián Serna, tras esta intervención asegura que «continuamos transformando el firme de carreteras y caminos municipales de zahorra a asfalto con el objetivo de mejorar la movilidad por el municipio, y además con esta actuación se mejora una vía que une dos municipios, la Merindad de Sotoscueva con Villarcayo de MCV, y que permitirá a muchos vecinos ahorrarse distancias más largas circulando por otras carreteras».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos
  2. 2 Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos
  5. 5 Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos
  6. 6 El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos
  7. 7 Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos
  8. 8 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  9. 9 El vuelco de un camión en Miranda bloquea la N-1 a su paso por esta ciudad de Burgos
  10. 10 Los servicios de emergencia de Burgos reciben 122 avisos por fuego este verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Mejora de infraestructuras rurales en Burgos: Villarcayo asfalta el camino Salazar-Otedo

Mejora de infraestructuras rurales en Burgos: Villarcayo asfalta el camino Salazar-Otedo