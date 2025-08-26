Mejora de infraestructuras rurales en Burgos: Villarcayo asfalta el camino Salazar-Otedo Con esta obra se mejora la conexión entre el municipio burgalés y algunos de los puntos de mayor interés turístico de las Merindades como el Monumento Natural de Ojo Guareña o Puentedey

El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. ha concluido las obras de asfaltado del camino Salazar-Otedo. El tramo, de casi dos kilómetros, sustituye al camino de zahorra que une Salazar, en Villarcayo de M.C.V., con Linares, en la Merindad de Sotoscueva. Las obras fueron adjudicadas por el consistorio villarcayés por un importe de 102.908 euros, con una subvención por parte de la Junta de Castilla y León de 86.285 euros, a través del Fondo de Cooperación Local.

Esta obra permite mejorar la conexión entre el municipio de Villarcayo de M.C.V. y algunos de los puntos de mayor interés turístico de las Merindades como son el Monumento Natural de Ojo Guareña o con Puentedey, localidad dentro de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El alcalde de Villarcayo de M.C.V., Adrián Serna, tras esta intervención asegura que «continuamos transformando el firme de carreteras y caminos municipales de zahorra a asfalto con el objetivo de mejorar la movilidad por el municipio, y además con esta actuación se mejora una vía que une dos municipios, la Merindad de Sotoscueva con Villarcayo de MCV, y que permitirá a muchos vecinos ahorrarse distancias más largas circulando por otras carreteras».

