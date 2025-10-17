BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Grande-Marlaska inaugura el cartel. BC

El pueblo de Burgos que estrena cuartel de la Guardia Civil tras una inversión de 4,2 millones de euros

Villasana de Mena cuenta desde hoy con un nuevo cuartel que ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:08

Comenta

El proyecto, inaugurado este viernes, se convierte en uno de los más destacados en materia de seguridad en la comarca de Mena y en la provincia de Burgos. El nuevo edificio sustituye las antiguas dependencias y está diseñado bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, hasta el punto de haber obtenido la certificación 'Plata' del Green Building Council España (GBCe).

Un cuartel moderno y funcional

El complejo se compone de dos edificios independientes: uno destinado a las dependencias oficiales y otro a viviendas para los agentes. Entre ambos se ha creado un espacio común con zonas verdes, áreas de estancia y juegos infantiles.

Noticias relacionadas

Adjudicadas las obras para el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Quintanar de la Sierra

Adjudicadas las obras para el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Quintanar de la Sierra

El cuartel dispone de despacho de diligencias, sala polivalente, sala de reuniones, espacio para el equipo EMUME (Mujer-Menor) y aparcamiento con 16 plazas.

El edificio residencial cuenta con cuatro viviendas distribuidas en dos plantas y ha sido diseñado para reducir el consumo energético y la huella de carbono, cumpliendo con los estándares de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN).

Refuerzo de la seguridad

Con esta inversión, el Ministerio del Interior refuerza los recursos de la Guardia Civil en la zona norte de Burgos, donde además se ha incrementado en los últimos años el número de efectivos.

El nuevo cuartel de Villasana de Mena no solo mejora las condiciones de trabajo de los agentes, sino que también se convierte en un referente en sostenibilidad y servicio público dentro de la red de instalaciones de la Guardia Civil en la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos
  2. 2 Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos
  3. 3 Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos
  4. 4 Los 32 locales de Burgos que puedes recorrer en la Ruta de la Patata durante 15 días
  5. 5 Ultiman un mural en un pueblo de Burgos en apoyo a Palestina y contra el hermanamiento de este con Israel
  6. 6 Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
  7. 7 Herido un hombre en otro atropello en Burgos
  8. 8 Cinco detenidos por el robo de centenares de prendas de cuero en una tienda cerrada de Burgos
  9. 9 Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse
  10. 10 Los agricultores alzan la voz en Burgos: «Hay que defender nuestra tierra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El pueblo de Burgos que estrena cuartel de la Guardia Civil tras una inversión de 4,2 millones de euros

El pueblo de Burgos que estrena cuartel de la Guardia Civil tras una inversión de 4,2 millones de euros