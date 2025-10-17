El pueblo de Burgos que estrena cuartel de la Guardia Civil tras una inversión de 4,2 millones de euros Villasana de Mena cuenta desde hoy con un nuevo cuartel que ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros

BURGOSconecta Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

El proyecto, inaugurado este viernes, se convierte en uno de los más destacados en materia de seguridad en la comarca de Mena y en la provincia de Burgos. El nuevo edificio sustituye las antiguas dependencias y está diseñado bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, hasta el punto de haber obtenido la certificación 'Plata' del Green Building Council España (GBCe).

Un cuartel moderno y funcional

El complejo se compone de dos edificios independientes: uno destinado a las dependencias oficiales y otro a viviendas para los agentes. Entre ambos se ha creado un espacio común con zonas verdes, áreas de estancia y juegos infantiles.

El cuartel dispone de despacho de diligencias, sala polivalente, sala de reuniones, espacio para el equipo EMUME (Mujer-Menor) y aparcamiento con 16 plazas.

Ampliar

El edificio residencial cuenta con cuatro viviendas distribuidas en dos plantas y ha sido diseñado para reducir el consumo energético y la huella de carbono, cumpliendo con los estándares de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN).

Refuerzo de la seguridad

Con esta inversión, el Ministerio del Interior refuerza los recursos de la Guardia Civil en la zona norte de Burgos, donde además se ha incrementado en los últimos años el número de efectivos.

El nuevo cuartel de Villasana de Mena no solo mejora las condiciones de trabajo de los agentes, sino que también se convierte en un referente en sostenibilidad y servicio público dentro de la red de instalaciones de la Guardia Civil en la provincia.