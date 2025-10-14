Villarcayo negocia con Fundación de Ferrocarriles para que la Mikado se quede en Horna La empresa que iba a desmantelar la locomotora renunció al contrato y el Ayuntamiento de Villarcayo ha anunciado su intención de quedarse este patrimonio industrial

Julio César Rico Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villarcayo se encuentra en negociaciones con Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) para firmar un contrato de depósito nuevo con el fin de que la locomotora Mikado 141F, que se ubicaba en la vieja estación del Santander Mediterráneo en Horna, a la entrada de Villarcayo, se quede en la vieja estación norteña.

Durante un tiempo se estimó oportuno que este bien se trasladaría a otra localidad, en concreto, a Villadangos del Páramo en León; de hecho, se licitó este traslado. No obstante, la empresa la que se le concedió el contrato finalmente renunció.

Durante varios meses se contempló la posibilidad de que fuera el Ayuntamiento de Villarcayo el que se hiciese cargo del mantenimiento y reparación de esta máquina, que constituye uno de los patrimonios industriales más importantes de España por el modelo y por la antigüedad de la máquina. Finalmente va a ser así, si las negociaciones llegan a buen puerto.

Hace unos meses, a comienzos de este año, Hispania Nostra incluía dentro del catálogo de bienes de su Lista Roja de Patrimonio una locomotora Mikado de los años 50 situado en la vieja estación de Horna, a la entrada de Villarcayo.

Un bien en peligro

Esta máquina Mikado se encuentra en muy mal estado de conservación. Y era uno de los últimos patrimonios industriales de la provincia en incluirse dentro de esa lista de la entidad nacional que vela por el patrimonio.

En aquella fecha, Hispania Nostra resumía que era locomotora Mikado 141F de Burgos se encontraba en tan mal estado de conservación que hacía peligrar su continuidad.

Según indicaban en la entidad que realiza las verificaciones del Patrimonio, las Mikado fueron locomotoras de vapor utilizadas por Renfe a partir de 1953. Han arrastrado todo tipo de trenes, tanto de pasajeros como de mercancías. Prestaron servicio hasta 1975, siendo la última de ellas, apagada en Vicálvaro el 23 de junio de 1975. La locomotora que ha pasado a la Lista Roja se encuentra junto a la estación de tren de Villarcayo-Horna en la línea de ferrocarril Santander-Mediterráneo y fue cedida al municipio a principios de los años 90.

Temas

Renfe

Patrimonio