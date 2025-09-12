Villarcayo, otro pueblo más de Burgos que rechaza la instalación de un macroparque solar La planta fotovoltaica proyectada prevé ocupar una superficie similar a la suma del núcleo urbano de Villarcayo junto a todos los núcleos urbanos de las entidades locales menores aledañas

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja rechaza la instalación del macro parque solar proyectado por la Mercantil ISC Greenfield 5 en su municipio, Planta Solar Fotovoltaica Villa FV, en las alegaciones presentadas el 20 de agosto de 2025.

Previamente, el 11 de abril de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja aprobó por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos políticos de rechazo a la instalación de macro parques solares o eólicos en el municipio.

La planta fotovoltaica proyectada prevé ocupar una superficie similar a la suma del núcleo urbano de Villarcayo junto a todos los núcleos urbanos de las entidades locales menores aledañas. Lo que pone de manifiesto el carácter desproporcionado y masivo de la actuación proyectada.

En las alegaciones presentadas se expone la improcedencia de implantar nuevos proyectos en la zona pues no puede considerarse un refuerzo útil o estratégico del sistema eléctrico nacional.

Este Ayuntamiento también considera imprescindible en sus alegaciones proteger el tejido agrario, que ocupa al 15 % de los trabajadores de las Merindades. Los núcleos de población cercanos a la planta se sustentan económicamente en su mayoría en la explotación agraria de las fincas.

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja no se olvida de la afectación a caminos públicos y rutas oficiales de senderismo con la destrucción física de algunos de estos caminos y la pérdida del valor paisajístico de otros considerando el entorno como un importante foco de turismo rural.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja son conscientes de la falta de aceptación social del Proyecto Villa FV.

Las líneas de evacuación discurren en diversos tramos por el interior de parcelas agrícolas y zonas de especial valor territorial, sin seguir criterios de integración paisajística ni de mínima afección al uso actual del suelo.

El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V no se olvida de la afectación a la avifauna, en especial del águila perdicera.

Asimismo, tanto la planta como sus instalaciones de evacuación se encuentran en un enclave de manifiesto interés tanto natural como cultural. Destacamos que la planta se halla muy próxima a la entidad local menor de Salazar, declarado Bien de Interés Cultural.

Y en sus alegaciones el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. también fundamenta su oposición al proyecto Villa FV por constituir un uso incompatible del suelo de acuerdo con las Normas Urbanísticas Municipales. Tampoco sería viable por el solapamiento con dos concesiones mineras de investigación de la Sección de Hidrocarburos.

De esta manera, el Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja pide que se emita Declaración de Impacto Ambiental con carácter desfavorable al proyecto Villa FV y no sea autorizado el macro parque solar proyectado.