Alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria han elaborado bombas de semillas. JCyL

Más de mil escolares de Burgos participan en el Programa de Educación Ambiental de la Junta

Alumnos de 15 centros con el Sello 'Centro Educativo Sostenible' participaron en la iniciativa impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:20

Un total de 1048 escolares pertenecientes a 15 centros educativos de la provincia de Burgos, han participado en el Programa de Educación Ambiental dirigido a aquellos con el Sello 'Centro Educativo Sostenible'. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene como objetivo reforzar los programas de educación y gestión ambiental de los centros acreditados con este distintivo, promoviendo actitudes de respeto, cuidado y responsabilidad hacia el entorno natural. Una acción que se desarrolla mediante actividades que acercan la naturaleza al alumnado especialmente en entornos urbanos y espacios próximos al entorno escolar.

Así, alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria han elaborado bombas de semillas con plantas silvestres que atraen a insectos polinizadores y han participado en juegos en la naturaleza. Por su parte, los estudiantes 1º y 2º de la ESO realizaron talleres similares, en este caso con mezclas de plantas, arbustos y árboles autóctonos, además de actividades orientadas al bienestar en la naturaleza, desarrolladas en los patios de sus centros.

Todas las propuestas se llevaron a cabo al aire libre, fomentando la participación de los estudiantes, que ahora esperan con ilusión ver germinar las semillas de las bolitas que ellos mismos confeccionaron.

Las actividades concluyeron el pasado 11 de noviembre con el lanzamiento simultáneo de las bombas de semillas elaboradas en los talleres, que se realizaron en las instalaciones de cada centro. Con este gesto, se buscaba que los participantes se sintieran parte de una red comprometida con la sostenibilidad ambiental en toda la provincia.

Los colegios que han colaborado han sido el CEE Puente Saúco-Aspanias, IES Cardenal López de Mendoza, los Colegios María Mediadora, Jesús-María, Sagrado Corazón de Jesús, Santa María la Nueva y San José Artesano y María Madre de Burgos, el CEIP Pons Sorolla de Lerma, el IES Hipólito Ruiz López y el CEIP Raimundo de Miguel de Belorado, el IES Ribera del Duero de Roa, los CEIP Anduva y Príncipe de España de Miranda de Ebro, el CRA Diego Marín Aguilera de Peñaranda de Duero y el IES Conde Sancho García de Espinosa de los Monteros.

