Autorizada la licitación de los colectores de Los Corrales y Bardauri, en Miranda Los nuevos colectores recogerán las aguas residuales de estos barrios para su correcto tratamiento en la nueva depuradora

BURGOSconecta Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

El Consejo de Administración de ACUAES autoriza la licitación de los colectores de Los Corrales y Bardauri, en Miranda de Ebro (Burgos)

• Los nuevos colectores recogerán las aguas residuales de estos barrios para su correcto tratamiento en la nueva depuradora construida por ACUAES, poniendo fin a los vertidos sin tratar al arroyo de San Miguel

• Este proyecto completa la actuación que ACUAES ha llevado a cabo

para mejorar el saneamiento y depuración en el municipio, con una

inversión de 16,5 millones

27 de noviembre de 2025- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado los pliegos y autorizado la licitación de los contratos de ejecución de las obras de los colectores de los barrios de Los Corrales y de Bardauri, en Miranda de Ebro. El presupuesto base de licitación de las obras del colector de Bardauri es de 398.756 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de cinco meses, mientras que el de Los Corrales alcanza los 362.980 euros (IVA incluido), con seis meses de plazo.

Estas obras completan la actuación de saneamiento y depuración, ya en funcionamiento, que ACUAES ha llevado a cabo en este municipio burgalés, que ha consistido en la ampliación y mejora de la depuradora para una población de 65.000 habitantes-equivalentes, además de la construcción del tanque de tormentas de Anduva, de tres nuevas estaciones de bombeo y de las conducciones de impulsión hasta la EDAR.

ACUAES, a petición del Ayuntamiento, va a desarrollar estos nuevos proyectos de colectores que, si bien no estaban incluidos en la actuación ya ejecutada, van a permitir la conexión a la red general del municipio de los vertidos de Los Corrales y Bardauri, dos pequeños núcleos poblacionales ubicados al sur, cuyos sistemas de saneamiento actuales terminan en sendas fosas sépticas y, en el caso concreto de Bardauri, con alivio al arroyo de San Miguel.

El colector de Los Corrales se divide en dos tramos: el primero, entre Los Corrales y el Polígono industrial de Ircio, tendrá una longitud de 605 metros; el segundo, de 415 metros, transcurrirá entre Aspodemi y la Urbanizacion Fuentecaliente.

En cuanto al del Bardauri, de 925 metros, recogerá los vertidos de la zona de La Tejera y se prolongará hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Aquende.

Estas obras se podrán licitar cuando el Ministerio culmine el trámite de información pública y apruebe los proyectos