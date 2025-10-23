Conflicto laboral en LogiRAIL en Miranda por la supresión de un plus salarial «La medida afectará a más de una cuarta parte del personal del CCD Miranda de Ebro», según el sindicato CCOO

BURGOSconecta Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 13:17 Comenta Compartir

La empresa LogiRAIL ha comunicado recientemente a su personal que, a partir del 1 de enero, dejarán de percibir un complemento salarial denominado «ad personam», que se abonaba regularmente junto a sus nóminas. Este plus tenía como objetivo atraer y retener a personal altamente cualificado en el Centro de Competencias Digitales (CCD) de la compañía, un departamento dedicado al desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas para los servicios ferroviarios.

Según el sindicato CCOO, que cuenta con representación en este centro, «la medida afectará a más de una cuarta parte del personal del CCD Miranda de Ebro» y podría suponer reducciones salariales de hasta un 30% en algunos casos. El sindicato también ha señalado que esta situación se suma a «la falta de nuevas contrataciones indefinidas, la congelación de los salarios, el bloqueo de ascensos, la falta de un convenio colectivo publicado oficialmente, las pésimas condiciones retributivas y la incertidumbre permanente sobre la situación de la empresa».

Desde CCOO se ha explicado que la supresión del plus estaría motivada por «la desautorización de Hacienda ante las constantes irregularidades en las cuentas de LogiRAIL», así como por «diversos casos mediáticos de contrataciones presumiblemente fraudulentas». Además, indican que el Ministerio de Hacienda no ha autorizado nuevas contrataciones durante 2025.

El sindicato ha alertado que estas medidas podrían derivar en que «una gran parte de la plantilla y del personal más cualificado decida marcharse de la empresa», lo que, según CCOO, pondría en riesgo «la operativa de LogiRAIL, los servicios informáticos de su principal cliente, Renfe, así como la posibilidad de seguir contando en Miranda con una empresa con una plantilla joven y cualificada en el sector de las TICs».

CCOO ha anunciado que la conflictividad en LogiRAIL «irá en aumento en las próximas semanas» y prevé nuevas movilizaciones para la defensa de los puestos de trabajo en Miranda de Ebro.