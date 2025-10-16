Gonzalo del Val cierra su viaje mestizo en el Teatro Apolo

Celia Miguel Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 09:53 Comenta Compartir

El calor del mediodía cae sobre una plaza de Veracruz. Al fondo, una trompeta -quizá similar a la de sus inicios- entona un lamento, y un par de guitarras, puede que también una tambora, marcan un compás que parece venir de muy lejos. Una escena así debió de inspirar a Gonzalo del Val cuando, en ese sonido de raíz, encontró la chispa que daría forma a 'Lamentos Mestizos', «un proyecto muy mestizo» erigido en disco y sostenido, sobre todo, en la honestidad.

Fue durante su primera gira en México cuando el percusionista mirandés «redescubrió» aquel universo sonoro que, dice, «ya llevaba dentro». De esa revelación nació un trabajo que une la esencia mexicana con la libertad del jazz; y ahora, ese viaje culmina en el punto de partida: en casa. Este sábado, 18 de octubre, el Teatro Apolo de Miranda de Ebro acogerá la presentación de 'Lamentos Mestizos', un concierto que promete un reencuentro con las raíces «en el lugar donde todo comenzó».

Miranda, raiz y destino

Un bagaje enfocado en la faceta instrumental bastó para despertar en Gonzalo del Val la necesidad de adentrarse en el territorio de la voz. El músico quería explorar el concepto de la canción, y la cultura mexicana constituyó el pretexto perfecto. Y es que 'Lamentos Mestizos' es, en esencia, un diálogo entre dos mundos ahora interconectados: la voz y el instrumento.

El reto, explica, radicaba en que «el grupo no se convirtiera en un acompañamiento de la cantante, sino que la voz se integrara como un instrumento más dentro de la música». El resultado es una obra de armonías, ritmos sofisticados y arreglos que atraviesan géneros transversalmente. No en vano, Del Val no se muestra «muy partidario de poner etiquetas a la música» puesto que cree que «eso es una reducción de la realidad», pero precisamente esa ausencia de etiquetas es la que da sentido a este trabajo que, tras una gira de dos semanas aquende y allende el Ebro, culminará en Miranda de Ebro.

La cita del sábado tiene para el músico un profundo valor simbólico. El Teatro Apolo forma parte de su biografía, así como de la de tantos niños y niñas que, como él, crecieron en el entorno del casco histórico mirandés entre los años 70 y 80 del siglo pasado. «Es un sitio especialísimo para mí porque, además de estar en mi ciudad, está en mi barrio», reconoce con orgullo, aunque no sin apostillar, agudo, que aquel fue «el lugar donde más balonazos metí en mi vida y donde vi mis primeras películas de cine».

Es por eso por lo que «volver a Miranda», dice, «es siempre súper especial», no solo porque aquí comenzó su camino como músico —a los siete años en el Conservatorio Municipal—, sino porque este disco también dialoga con su pasado. «Este proyecto parte de la música que yo conocí durante mi adolescencia en Miranda y en Ameyugo, el pueblo donde veraneaba». Y precisamente por esto, siente que terminar la gira en el Apolo supone «cerrar un círculo» que promete ser perfecto.

Una trayectoria que culmina en Miranda

Gonzalo del Val es hoy una de las figuras más reconocidas del jazz contemporáneo español. Formado en Miranda, Madrid, Barcelona y prestigiosas escuelas del extranjero como la Manhattan School of Music a la que accedió gracias a la beca 'Jóvenes Excelentes', ha compartido tablas con artistas como Dave Liebman u Horacio Fumero. Además, a su faceta de intérprete se suma la de docente en numerosos centros entre los que destaca el Conservatorio Superior Pablo Sarasate de Pamplona o el Conservatorio Superior del Liceu.

Su discografía, con trabajos como 'Three Generations', 'Cancionero' o 'Tornaviaje', refleja un itinerario artístico que ha crecido siempre desde la curiosidad y la mezcla. 'Lamentos Mestizos', por tanto, no es una excepción. Es una pieza más en una trayectoria adscrita a la libertad expresiva, esa de la que será testigo el público mirandés este sábado, 18 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el Teatro Apolo.

Será entonces cuando Gonzalo del Val Quinteto y la voz de Valentina Marentes propongan ese «viaje sonoro que fusiona lo íntimo del jazz con la calidez y profundidad de la música de raíz mexicana». Será entonces cuando, definitivamente, el eco de México pueda fundirse con el alma de Miranda.

