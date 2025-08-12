Miranda adelanta la peatonalización del casco histórico con motivo de la Asunción Enmarcada en la estrategia municipal para establecer una zona de bajas emisiones durante los fines de semana, esta medida afectará también al próximo festivo nacional

Celia Miguel Burgos Martes, 12 de agosto 2025, 19:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro modificará este viernes, 15 de agosto —festivo nacional—, el inicio de la peatonalización del centro histórico, una iniciativa implementada hace poco más de dos meses con el objetivo de establecer una zona de bajas emisiones. La Asunción devolverá las calles a los peatones, si bien es cierto que la restricción, que afecta al puente de Carlos III y a la calle Independencia, entrará en vigor el jueves 14 a las 20:00 horas.

Pese a que en términos generales los cortes al tráfico se inician cada sábado a las 16:00 horas, en esta ocasión, a fin de facilitar la circulación durante la operación salida del puente, el horario se retrasará. «Al tratarse de la operación salida de agosto se espera tráfico y, por este motivo, se ha decidido retrasar el corte de tráfico a las 20 horas del jueves en vez de las 16 horas, como se hace los sábados», concreta la concejala de Medio Ambiente, María Cueva.

El tráfico rodado se reanudará el sábado por la mañana, aunque ese mismo día volverá a interrumpirse a las 16:00 horas, prolongándose hasta la medianoche del domingo. Durante los periodos de peatonalización únicamente podrán acceder al área los autobuses urbanos, taxis y ambulancias.

Esta medida, implantada el pasado 28 de junio, forma parte de la estrategia municipal para establecer una zona de bajas emisiones en el casco histórico. Según se explica desde el Consistorio, persigue «mejorar la calidad del aire en áreas urbanas, reducir la contaminación atmosférica y mitigar los efectos del cambio climático».