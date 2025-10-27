Miranda volverá a contar con un dispositivo especial de transporte público en Los Santos Entre el viernes 31 y el sábado 1, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de autobuses para facilitar el desplazamiento de la ciudadanía hacia el cementerio de Bardauri

Celia Miguel Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 19:59

Con la llegada del Día de Todos los Santos, los cementerios florecen en honor a los muertos. Muchas son las personas que aprovechan la efeméride para visitar el camposanto en una jornada de recuerdo para la que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha previsto un dispositivo especial de transporte público.

Con el objetivo de absorber la demanda prevista, el servicio se prestará durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, únicamente desde la iglesia de San Nicolás. El Consistorio pretende que cualquier persona pueda acceder al cementerio sin depender del vehículo privado en un momento en el que el tráfico se intensifica sensiblemente.

Servicio del 31 de octubre

El jueves 31, el transporte operará en horario de tarde con una frecuencia de media hora. Las salidas desde San Nicolás se sucederán entre las 16:30 y las 18:00 horas; y los retornos operarán desde el cementerio nuevo hasta las 18:30 horas, siendo este el último viaje de regreso. La previsión municipal es responder así al incremento de visitas durante la víspera del Día de Todos los Santos, una jornada que suele ser ya muy concurrida.

Servicio del 1 de noviembre

El viernes 1, Día de Todos los Santos, el operativo se ampliará para cubrir mañana y tarde. Los autobuses partirán desde San Nicolás cada treinta minutos entre las 10:30 y las 12:30 horas, estableciéndose el último retorno al casco urbano a las 13:00 horas. Por la tarde se repetirá la dinámica del día anterior, con salidas hasta las 18:00 horas y cierre del servicio a las 18:30 horas con el último viaje de bajada desde el cementerio.

Marcada cada año por la gran afluencia al camposanto, esta fecha volverá a contar con refuerzos para garantizar la comodidad y la seguridad de los desplazamientos durante una conmemoración tan arraigada en Miranda