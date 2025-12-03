La mirandesa Adriana Nanclares, campeona de la Nations League con España La portera mirandesa celebró en Madrid otro título internacional en una final histórica ante Alemania, con 55.843 aficionados en las gradas del Metropolitano

Celia Miguel Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La portera mirandesa Adriana Nanclares suma otro importante título a su vitrina: la UEFA Nations League. España venció 3-0 a Alemania en la final disputada este martes en Madrid, y aunque Nanclares no fue la guardameta titular, su presencia en la convocatoria la convierte en protagonista de un éxito que supone orgullo para Miranda de Ebro.

«La mejor portera del mundo», se escuchaba hoy entre una ciudadanía muy orgullosa. Una afirmación que ya trasciende el plano sentimental y se suetenta en un palmarés incontestable. La final en el Metropolitano fue una exhibición colectiva que se selló con goles de Clàudia Pina (61′ y 74′) y Vicky López (68′). Además, la goleada, la contundencia y el contexto —con público récord: 55.843 espectadores en el estadio, la mayor cifra alcanzada hasta ahora en un partido de la selección femenina en España— convirtieron la noche en una de las más históricas para 'La Roja'.

Orgullo local

Natural de Miranda de Ebro y defensora de la portería del Athletic Club, Adriana Nanclares volvió a ser convocada por la selección absoluta de Sonia Bermúdez. Su inclusión en la lista para la final frente a Alemania confirma la consideración que tiene dentro del grupo.

Aunque la titularidad recayó en otra guardameta, a sus veintitrés años, Adriana Nanclares es un referente en la ciudad. Desde sus primeros toques en el CD Casco Viejo hasta el fútbol de élite, la mirandesa ha mostrado su gran crecimiento en el campo inspirando a una nueva generación de futbolistas que ahora cuenta con una figura inspiradora en primera línea.

Así las cosas, la victoria de España en la Nations League no solo refuerza su posición como potencia del fútbol femenino internacional, sino que acrecenta el orgullo local. Y es que tener a una futbolista mirandesa en el grupo campeón, aunque no salga de titular, acerca el éxito a Miranda.