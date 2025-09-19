BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ayuntamiento de Miranda de Ebro. BC

Renuevan el sistema de climatización del centro administrativo de la Junta, en Miranda

Las actuaciones incluyen un nuevo sistema de ventilación que mejorará la calidad de aire interior y el plazo de ejecución es de cuatro meses

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:13

La Consejería de Economía y Hacienda formalizó el contrato para las obras de renovación del sistema centralizado de climatización del edificio administrativo que la Junta de Castilla y León tiene en propiedad en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. El presupuesto base de licitación fue de 299.240 euros (impuestos incluidos), siendo la empresa adjudicataria Venticlima S.A. por 258.727 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las actuaciones se suman a otras reformas anteriores para su actualización, e incluyen también la implementación de un nuevo sistema de ventilación de aire primario para mejorar su calidad en el interior. El sistema de climatización existente, además de contar con equipos con poca eficiencia, se ha quedado obsoleto. Respecto a la ventilación de aire exterior, se da el caso de que la red de extracción que hay no tiene aporte de aire, por lo que no cumple con la normativa vigente.

Así, entre las intervenciones se encuentran la sustitución de fancoils, o terminales de climatización, por otros con mejores prestaciones, y la colocación de un nuevo equipo de producción de aire exterior. Para perfeccionar la eficiencia global de la instalación, se controlarán de forma centralizada con la intención de optimizar el funcionamiento y adecuarlo a la ocupación real y a los horarios del edificio.

Control integral

Además, con esta reforma se pretende también colocar un método de control integral, universal y abierto. Con ello se podrán monitorizar y gestionar los diferentes servicios de las instalaciones desde un único terminal. Todas las unidades necesarias se instalarán en el falso techo o en el suelo para no provocar daños en la parte exterior.

El edificio data de principios del siglo XX y según el catálogo municipal de bienes protegidos de Miranda de Ebro, está protegido con nivel E-4, por lo que la estructura no puede sufrir modificación alguna. La ejecución de las obras se llevará a cabo por fases, desplazando a los trabajadores de sus puestos cuando sea necesario, permitiendo que se siga dando servicio durante el tiempo que duren, según indicaron hoy fuentes de la Administración autonómica.

