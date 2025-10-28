El TDAH también se hizo visible en Miranda Más de un centenar de personas participaron en la marcha organizada por Amidahi para visibilizar a las personas que conviven con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Los tambores resonaron con fuerza en Miranda de Ebro con motivo del Día Nacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Batuskirla Batucada quiso que se escuchara «bien fuerte su reivindicación» y no dudó en sumar su ritmo a una causa que en la tarde de este lunes, 27 de octubre, congregó a más de un centenar de marchantes en el callejero mirandés. Participaron en una protesta que tiñó de naranja la ciudad del Ebro para dar visibilidad a la efeméride que cada año reivindica los derechos de las personas con TDAH.

Y es que en torno al 7% de la población infantil española padece este trastorno del neurodesarrollo que puede persistir en la edad adulta y que exige una atención temprana y coordinada. Es por eso por lo que la Asociación Mirandesa de Afectados por el TDAH (Amidahi) volvió a organizar la marcha: para visibilizar esa realidad, reclamar recursos y acompañar a las familias que viven esta condición en el entorno local.

Una marea naranja

Citados frente a la sede de Amidahi en la Ronda del Ferrocarril, los participantes, muchos de ellos niños ataviados con ropa y complementos de color naranja, emprendieron la marcha rumbo a la Plaza España a las 18:45 horas. A su paso por la Plaza Prim, la batucada Batuskirla puso ritmo al recorrido mientras los asistentes desplegaban pancartas con mensajes de apoyo a la visibilidad del TDAH.

Ya en Plaza España, se leyó un manifiesto en el que los convocantes reclamaron mejoras en los procesos de diagnóstico, más apoyos educativos y sanitarios y la integración plena de las personas con TDAH. Finalmente, la jornada concluyó con el reparto de bollos preñados a todos los asistentes y una fotografía frente a la fachada de la Casa Consistorial, iluminada de naranja para la ocasión.

Con este gesto, el Ayuntamiento de Miranda trasladó su compromiso con la neurodiversidad y su apoyo a las personas que conviven con el TDAH. Un color asociado a este trastorno en tanto que transmite muchas de las características que lo definen: la vitalidad, la creatividad y la intensidad emocional que ayer quedó patente en Miranda de Ebro.