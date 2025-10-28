BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Multitud de personas participaron en la marcha
Multitud de personas participaron en la marcha CM

El TDAH también se hizo visible en Miranda

Más de un centenar de personas participaron en la marcha organizada por Amidahi para visibilizar a las personas que conviven con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Martes, 28 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Los tambores resonaron con fuerza en Miranda de Ebro con motivo del Día Nacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Batuskirla Batucada quiso que se escuchara «bien fuerte su reivindicación» y no dudó en sumar su ritmo a una causa que en la tarde de este lunes, 27 de octubre, congregó a más de un centenar de marchantes en el callejero mirandés. Participaron en una protesta que tiñó de naranja la ciudad del Ebro para dar visibilidad a la efeméride que cada año reivindica los derechos de las personas con TDAH.

Y es que en torno al 7% de la población infantil española padece este trastorno del neurodesarrollo que puede persistir en la edad adulta y que exige una atención temprana y coordinada. Es por eso por lo que la Asociación Mirandesa de Afectados por el TDAH (Amidahi) volvió a organizar la marcha: para visibilizar esa realidad, reclamar recursos y acompañar a las familias que viven esta condición en el entorno local.

Una marea naranja

Citados frente a la sede de Amidahi en la Ronda del Ferrocarril, los participantes, muchos de ellos niños ataviados con ropa y complementos de color naranja, emprendieron la marcha rumbo a la Plaza España a las 18:45 horas. A su paso por la Plaza Prim, la batucada Batuskirla puso ritmo al recorrido mientras los asistentes desplegaban pancartas con mensajes de apoyo a la visibilidad del TDAH.

Ya en Plaza España, se leyó un manifiesto en el que los convocantes reclamaron mejoras en los procesos de diagnóstico, más apoyos educativos y sanitarios y la integración plena de las personas con TDAH. Finalmente, la jornada concluyó con el reparto de bollos preñados a todos los asistentes y una fotografía frente a la fachada de la Casa Consistorial, iluminada de naranja para la ocasión.

Con este gesto, el Ayuntamiento de Miranda trasladó su compromiso con la neurodiversidad y su apoyo a las personas que conviven con el TDAH. Un color asociado a este trastorno en tanto que transmite muchas de las características que lo definen: la vitalidad, la creatividad y la intensidad emocional que ayer quedó patente en Miranda de Ebro.

