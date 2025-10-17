BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La compañía Mandala pondrá en escena el sábado el espectaculo 'Riti di Passaggio'. mandala

'Moving Spaces Rural' se despide este fin de semana de Arcos de la Llana

Este sábado, a las 13:00 horas, la Compañí Mandala de Italia pondrá en escena 'Riti di Passaggio'

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:01

El programa 'Moving Spaces Rural', que acerca las artes escénicas a Arcos de la Llana y a su área de influencia, se despide este fin de semana con nuevas propuestas y actividades para todos los públicos.

La programación de este sábado, 18 de octubre, comenzará a las 10.00 horas, en la sala de usos múltiples de Arcos de la Llana, con el taller 'Ballet para terrícolas', una forma de entrada amable, cercana y divertida al mundo del ballet clásico. A las 11.00 horas será el turno de 'Baile social a partir de los 50 ¡e incluso menos!'. Y a las 13.00 horas la Cía. Mandala (Italia) pondrá en escena en el polideportivo 'Riti di Passaggio', una pieza dedicada a Lucien Bruchon (codramaturgo de la compañía fallecido prematuramente en 2022) e inspirada en la sacralidad de todos aquellos momentos que marcan la transición hacia nuevas fases de nuestra existencia o evolución.

La última jornada, el domingo 19, dará inicio a las 11.00 horas en el polideportivo con el taller 'Urbanitos: ritmo, flow y canas', una propuesta que tendrá como protagonista los nuevos lenguajes de la danza urbana dirigida a mayores de 40. La programación se cerrará a partir de las 12.00 horas con una Jam Session y una batalla de danza urbana con un Dj y host en directo, jueces y diversos premios.

