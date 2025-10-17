'Moving Spaces Rural' se despide este fin de semana de Arcos de la Llana Este sábado, a las 13:00 horas, la Compañí Mandala de Italia pondrá en escena 'Riti di Passaggio'

BURGOSconecta Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 14:01

El programa 'Moving Spaces Rural', que acerca las artes escénicas a Arcos de la Llana y a su área de influencia, se despide este fin de semana con nuevas propuestas y actividades para todos los públicos.

La programación de este sábado, 18 de octubre, comenzará a las 10.00 horas, en la sala de usos múltiples de Arcos de la Llana, con el taller 'Ballet para terrícolas', una forma de entrada amable, cercana y divertida al mundo del ballet clásico. A las 11.00 horas será el turno de 'Baile social a partir de los 50 ¡e incluso menos!'. Y a las 13.00 horas la Cía. Mandala (Italia) pondrá en escena en el polideportivo 'Riti di Passaggio', una pieza dedicada a Lucien Bruchon (codramaturgo de la compañía fallecido prematuramente en 2022) e inspirada en la sacralidad de todos aquellos momentos que marcan la transición hacia nuevas fases de nuestra existencia o evolución.

La última jornada, el domingo 19, dará inicio a las 11.00 horas en el polideportivo con el taller 'Urbanitos: ritmo, flow y canas', una propuesta que tendrá como protagonista los nuevos lenguajes de la danza urbana dirigida a mayores de 40. La programación se cerrará a partir de las 12.00 horas con una Jam Session y una batalla de danza urbana con un Dj y host en directo, jueces y diversos premios.

