Entrada de la estación de autobuses de Burgos. RRH

Nuevo servicio de autobús entre Burgos y Soria los sábados por la mañana

Comenzará el 18 de octubre y se une a la oferta de transporte entre ambas ciudades en los que ya opera esta línea

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:26

Comenta

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital pondrá en marcha, a partir del próximo sábado 18 de octubre, un nuevo servicio de autobús en la línea Burgos-Soria, por Navaleno, que permitirá viajar los sábados con salida de Soria a las 09:00 horas y regreso desde Burgos a las 13:00 horas, según informa ICAL.

Este servicio se une a los que ya viene operando esta línea. En cuanto a la ruta en sentido Burgos, por Navaleno, hay expediciones de ida de lunes a viernes laborables a las 7 y 15 horas. Los martes, jueves y viernes laborables a las 19 horas, y domingos y festivos a las 16 horas. De Burgos a Soria el horario es, de lunes a viernes laborables a las 07 y 15 horas, y los martes, jueves y viernes laborables, domingos y festivos, a las 19 horas.

Cuando el servicio es por Covaleda, desde Burgos los autobuses salen los lunes, miércoles y viernes laborables a las 13 y a las 19 horas, y los domingos y festivos a las 14 horas. Desde Soria, los lunes, miércoles y viernes laborables parten a las 14.15 y a las 19 horas, y domingos y festivos a las 09.30 horas.

