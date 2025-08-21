48 obras y homenaje a Almodóvar: así será el festival de cine corto de un pueblo de Burgos El público y un jurado compuesto por personalidades relevantes del mundo del cine elegirán los ganadores en una gala que se celebrará el 27 de septiembre

El Ayuntamiento de Huerta de Rey y la productora audiovisual Kika Kills Producciones ponen en marcha la quinta edición de Ponme un Corto, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto y 5, 6, 7 y 27 de septiembre de 2025. Se trata de una iniciativa que ha convertido a Huerta de Rey en el referente cinematográfico de la provincia con la proyección de una cuidada selección de cortometrajes de diversos estilos y temáticas.

En su quinta edición se han recibido 751 películas (100 más que en la edición anterior) de todo el mundo de las cuales se han seleccionado 48 para la Sección Oficial. A estas habrá que sumar las elegidas para la Sección Local y las tres correspondientes a la colaboración con Puebla Film Festival, un certamen hermano que se celebra en la Sierra Norte de Madrid.

Todas ellas se proyectarán los días 28, 29 y 30 de agosto y 5, 6 y 7 de septiembre. El día 9 de septiembre se comunicará el nombre y títulos de los finalistas en las distintas categorías participantes. En total, se entregarán 20 premios que distinguirán los mejores trabajos.

Por último, el 27 de septiembre tendrá lugar la proyección de los cortometrajes finalistas para el Premio del Público, seguida de la gala de entrega de premios con la asistencia de las personas galardonadas y las que forman parte del jurado de la Sección Oficial:

- Blas López, presidente de la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar.

- José Antonio Valencia, exdirector del Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava.

- Marta Fuenar, actriz.

- Yolanda Rica, actriz aficionada y vecina de Huerta de Rey.

También estarán presentes las que conforman el jurado de la Sección Local: Alberto Regueiro, director y productor; Anabel Alonso, actriz y chica Almodóvar; María Algora, directora, productora, actriz y guionista; Mikel Bustamente, director, productor, actor y guionista.

Dinamizar la vida social

Juan Jesús Peña, concejal del Ayuntamiento de Huerta de Rey, asegura que Ponme Un Corto «es una oportunidad para dinamizar la vida social, fortalecer la identidad local y proyectar la imagen del municipio», destacando que el certamen «supone darse a conocer, atrayendo a creadores y visitantes, que descubren el patrimonio, las tradiciones y el talento local, además de ser una plataforma educativa y creativa, especialmente a través de la Sección Local y los distintos talleres que Kika Kills pone en marcha en torno al evento».

Por su parte, Nani Salinero y Luis Cámara, directores del festival, señalan que este año «celebramos la quinta edición de Ponme Un Corto con novedades y muchas sorpresas». Asimismo, siguen apostando «con fuerza por la Sección Local, con el objetivo de que en Huerta de Rey se hable de cine durante todo el año».

Ponme un Corto está organizado por la productora Kika Kills, con el apoyo del Ayuntamiento de Huerta de Rey y cuenta con el patrocinio oficial de Victoria Málaga, Fundación Ribsa, Movibeta, Amigos Cine Kamikaze (ACK!), Caronte Multi, Selenium, Prevencine, La tienda de María, Charanga Los Ozekaos y Ferrallas Huerta.