Ojo Guareña acerca los árboles más característicos del espacio natural a la gente

Ojo Guareña es uno de los lugares más visitados de la provincia.

El próximo sábado día 25 de octubre, la Casa del Parque de Ojo Guareña, ubicada en la localidad burgalesa de Quintanilla del Rebollar, acogerá un taller de iniciación al conocimiento de los árboles de Ojo Guareña. Esta iniciativa del Centro, gestionado por la Fundación Patrimonio Natural, cuenta con la colaboración de la Asociación Naturalista y Micológica de Espinosa de los Monteros.

El taller gratuito comenzará a las 11:00 horas y está dirigido a todas las personas interesadas en aprender a reconocer las especies vegetales más características del entorno. El taller será impartido por Rafael Sánchez Fernández, ingeniero técnico forestal con amplia experiencia en la divulgación ambiental.

Durante la jornada, los participantes aprenderán a identificar árboles y arbustos mediante la observación de sus hojas, cortezas y frutos, así como a conocer sus principales características, usos y curiosidades ecológicas. La actividad busca fomentar el conocimiento del medio natural y promover una mirada más atenta y respetuosa hacia el paisaje vegetal de la comarca.

Las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse en la Casa del Parque de Ojo Guareña, a través del teléfono 947 138 838 o del correo electrónico cp.ojoguarena@patrimonionatural.org

