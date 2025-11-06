BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Centro Cívico Gamonal Norte acoge los talleres en Burgos. BC

Organizan talleres para los pacientes de EPOC en Burgos

Entre octubre y diciembre se celebrarán los encuentros bajo el lema 'Yo te comprendo, tú me comprendes' en Burgos, Aranda y Miranda

Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:59

La Gerencia de Atención Primaria de Burgos ha puesto en marcha distintos talleres sobre el Paciente Activo en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que se llevarán a cabo en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, entre los meses de octubre y noviembre, y principios de diciembre, bajo el lema 'Yo te comprendo, tú me comprendes'.

Estas jornadas reúnen a un gran número de profesionales y pacientes, con el objetivo de mejorar el autocuidado y la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad crónica. Estos talleres se basan 'en la educación entre iguales'. Durante estas sesiones, se adquieren herramientas para abordar desafíos, para cambiar hábitos, perfeccionar la comunicación con la familia y el personal sanitario, aplicar técnicas de relajación, gestionar las emociones, recibir información sobre actividad física, comprender nociones básicas de nutrición, uso adecuado de la medicación, etc...

A través de esta iniciativa, también se busca ofrecer apoyo a los cuidadores y familiares, permitiendo que los pacientes fomenten conductas de autocuidado, potenciar el rol del paciente como principal responsable del cuidado de su salud. Se ha demostrado que los pacientes que participan en este tipo de iniciativas mejoran su control sobre la enfermedad y su calidad de vida. A través de las sesiones educativas, y talleres prácticos, los pacientes adquieren nuevas habilidades para manejar su patología crónica EPOC de manera autónoma, siempre con el respaldo de los profesionales sanitarios, quienes guían dichas formaciones y mantienen un seguimiento cercano.

Cada uno de los talleres se estructura en cuatro sesiones: Presentación del Proyecto y cómo entender la EPOC; Tratamiento para la EPOC y taller: terapia inhalada; Alimentación, actividad física, vacunación y tabaquismo y por último, Urgencias, oxigenoterapia y fisioterapia.

BURGOS

Fase III. Los días 12, 19 y 26 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas.

Centro Cívico Gamonal Norte

ARANDA DE DUERO

Fase III: Los días 12, 19, 26 de noviembre y 3 de diciembre, de 11:30 a 13:30 horas.

Casa de las Asociaciones (Antigua Casa de la Juventud)

MIRANDA DE EBRO

Fase II. El 6 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas.

Sala de Juntas del Centro de Salud Miranda Este

Fase III. Los días 13, 20, 27 de noviembre y 4 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas.

Casa Cultural de Miranda de Ebro

La participación es gratuita, hasta completar aforo, para toda la población.

