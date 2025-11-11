La Policía Nacional de Aranda refuerza su presencia en las aulas para detectar conductas de acoso escolar Los agentes especializados han impartido charlas informativas y actividades educativas en centros escolares de la localidad, dirigidas tanto al alumnado como al profesorado y las familias

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha desarrollado durante las últimas semanas diferentes actuaciones preventivas y formativas en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, con el objetivo de prevenir conductas de acoso y otras situaciones de riesgo entre los más jóvenes.

El pasado 6 de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la Policía Nacional ha puesto en marcha la campaña con el lema #Noteloguardes, dirigida específicamente a las víctimas de acoso escolar, pero también a todos aquellos que tengan la capacidad de denunciar por ser testigos de este tipo de hechos.

En este contexto, agentes especializados han impartido charlas informativas y actividades educativas en centros escolares de la localidad, dirigidas tanto al alumnado como al profesorado y las familias, haciendo especial incidencia esta problemática, sin dejar de lado otros temas como el uso seguro de internet y las redes sociales, la violencia de género y el consumo de drogas.

En particular, las visitas y charlas ofrecidas han tenido lugar en el IES Juan Martín El Empecinado y en el IES Cardenal Sandoval y Rojas. Próximamente y del mismo modo ya están previstas en el Colegios Claret, Vera Cruz y Dominicas.

En estrecha colaboración con este servicio, los agentes destinados en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local son los encargados de la investigación de los casos o situaciones de acoso conocidas y /o denunciadas en las que estén implicados menores de edad, dando cuenta en su caso de las diligencias actuadas a la Fiscalía Provincial de Menores de Burgos.

Se reitera el total compromiso de la Institución en su conjunto con la protección de los menores, reforzando la colaboración con los centros escolares, las familias y la comunidad local.