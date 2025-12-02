La provincia de Burgos arraiga 263 personas, 80 de ellas, niños El programa de la Diputación de Burgos, que comenzó en 2024, ha supuesto un impacto en el territorio de cerca de cinco millones de euros

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Los servicios poblacionales de acompañamiento a nuevos pobladores de la provincia de Burgos comenzaron en enero de 2024 y, en menos de dos años, han conseguido atraer a 263 personas. De ellas, 80 son niños. Se trata de los proyectos 'Burgos Repuebla' y 'Territorio Smart', gestionados por la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) y financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Estas iniciativas se dirigían a la repoblación del medio rural de Burgos a través de la creación de un ecosistema innovador de desarrollo sostenible.

Con ellos se ofrecían nuevos servicios a los ciudadanos y, principalmente, se promovía la localización de nuevos puestos de trabajo en el medio rural de la provincia de Burgos, facilitando el proceso de adaptación de los nuevos pobladores, buscando una mejora de la calidad de vida, impulsando el emprendimiento y atrayendo talento a la provincia.

Dentro de este marco, y como medio para el desarrollo de las actuaciones incluidas dentro del epígrafe 'Fomento de la repoblación rural', y dado los buenos resultados obtenidos, la Sodebur actualmente financia íntegramente este servicio y trabaja con Proyecto Arraigo para seleccionar y acompañar a familias que residen en entornos urbanos y quieren realizar un cambio de vida, propiciando su asentamiento en municipios rurales de la provincia de Burgos.

En este sentido, Sodebur y Proyecto Arraigo, se han reunido este martes, 2 de diciembre, en el monasterio de San Agustín con representantes de los municipios adheridos a los servicios de poblacionales de acompañamiento a nuevos pobladores de la provincia.

Mejoras en el servicio

El objetivo del encuentro ha sido analizar los resultados obtenidos hasta la fecha desde el inicio del servicio, poner en valor el retorno que se produce en el medio rural el asentamiento de nuevos pobladores y proponer nuevas líneas de trabajo para mejorar el servicio. Así, durante la mañana se han presentado los resultados, como que se han arraigado a la provincia de Burgos 263 personas: 183 adultos y 80 niños.

Por otra parte, 24 personas se han instalado y trabajan por cuenta propia y otras 70 lo hacen por cuenta ajena. Asimismo, los programas han favorecido la compra de doce casas y el alquiler de otros 60 inmuebles.

Sodebur estima que estas personas han supuesto un impacto económico en la provincia de cerca de cinco millones de euros. La sociedad ha invertido 780.000 euros, por lo que se estima que el arraigo es un multiplicador de seis y ya estudia para mantener y ampliar el servicio de arraigo en Burgos.