El pueblo de Burgos que celebra su IV Feria de Productores y Artesanía con actividades gratuitas

El municipio de Villasur de Herreros se prepara para acoger el próximo sábado 29 de noviembre la IV Feria de Productores y Artesanía, un evento que reunirá a artesanos y productores locales en el Edificio de Usos Múltiples de la Plaza Sierra de la Demanda. La feria se desarrollará de 11 a 14 y de 17 a 20, ofreciendo una amplia variedad de productos ecológicos y artesanales.

Entre los productos que los visitantes podrán adquirir se encuentran miel, pan, verduras, vino, artesanía, velas, calcetines, macramé, joyería, jabones y queso, todos elaborados por productores locales. Como novedad, este año se instalará una mesa solidaria, cuya recaudación íntegra se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La feria incluirá también talleres gratuitos como el Taller de Semilleros, organizado por la Asociación Ábrego, que se realizará de 11.15 a 13.15 con pases cada 15 minutos y sin necesidad de inscripción previa. Por la tarde, de 17.30 a 19 horas, se impartirá el Taller de Crema para Piernas Cansadas con Sylvatia, que requiere inscripción previa a través del teléfono 682 18 99 68.

Además, los asistentes podrán participar en dos sorteos de cestas valoradas en 200 y 100 euros, uno en cada turno. Para obtener un boleto, será necesario realizar una compra mínima de 10 euros en cualquiera de los stands.

La Feria de Productores y Artesanía de Villasur de Herreros se consolida como un espacio de apoyo a la economía local, promoviendo el consumo responsable y poniendo en valor productos elaborados con dedicación, tradición y respeto por el entorno.