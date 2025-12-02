Un pueblo de Burgos inaugura la primera Escuela de Campaneros del Geoparque Las Loras La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Manapites y la Asociación de Campaneros de Burgos, tendrá una doble vertiente: pedagógica y turística

El pasado domingo, coincidiendo con el cuarto aniversario de la declaración del Toque Manual de Campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras acogió la inauguración de la Escuela de Campaneros de Fuenteodra, una iniciativa que nace en el corazón de la Iglesia de San Lorenzo de la mano de la Asociación Cultural Manapites y de la Asociación de Campaneros de Burgos. A pesar del frío, más de 60 personas asistieron a la convocatoria y disfrutaron de una agradable jornada.

La puesta en marcha de este proyecto, pionero en Castilla y León, es el resultado de un proceso largo y colectivo. «El campanario de la iglesia de Fuenteodra fue lo primero que empezamos a consolidar en 2020. Cambiamos la cubierta y restauramos en apariencia las cuatro campanas. De ahí surgió la idea de convertir este espacio en una Escuela de Campaneros, algo que ahora es posible gracias a que la iglesia y la torre ya están completamente afianzadas», explica el presidente de la Asociación Cultural Manapites, Javier Maisterra.

Precisamente, y para hacer posible esta propuesta, parte de los 120.000 euros recaudados este año a través de la campaña de micromecenazgo para el mantenimiento de La Dama de las Loras, se han destinado a la adquisición de dos campanillos que se incorporarán como herramienta pedagógica en la escuela. «Servirán para que los futuros alumnos aprendan ritmo y técnica antes de pasar a las campanas mayores», indica Maisterra.

Toques de campanas.

Como no podía ser de otra forma, la nueva Escuela de Campaneros, que tiene previstos sus primeros cursos para la primavera de 2026, contará con profesorado de la propia Asociación Campaneros de Burgos, una de las entidades más importantes de España en la preservación y difusión del toque manual. Para ello, se procedió este sábado a la firma de un convenio que traerá consigo la puesta en marcha de la nueva programación de cursos centrados en el lenguaje y técnicas tradicionales de campaneo.

«Uno de los rasgos distintivos de esta iniciativa es su doble vertiente, continúa Maisterra, por un lado, permitirá formar a personas que podrán tocar en las iglesias de la comarca, asegurando relevo generacional. Por otro, ofrecerá una experiencia lúdica y turística singular: el acceso a un arte tradicional que normalmente está restringido. En Fuenteodra, esta oportunidad se abre al público».

Defensa del patrimonio cultural

La Escuela forma parte del proyecto La Dama de Las Loras: del abandono a referente cultural, subvencionado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, que además de impulsar la restauración de la Iglesia de San Lorenzo, está promoviendo su activación como espacio de dinamización en el medio rural.

Cabe recordar que los diferentes municipios del Geoparque Las Loras tuvieron un papel destacado en la declaración del Toque Manual de Campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al sumarse en 2019 a la candidatura encabezada por Hispania Nostra, Campaners d'Albaida y el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas. Concretamente, un acto reivindicativo hizo sonar de manera coordinada las campanas de 16 localidades -cinco en la provincia de Palencia y once en la de Burgos- visibilizando la importancia de este patrimonio sonoro en todo el territorio.

