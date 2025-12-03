80.000 euros para digitalizar los regadíos del Canal de Guma y San Isidro La digitalización del regadío modernizado permite a los agricultores conocer en tiempo real las necesidades hídricas de los cultivos

La Comunidad de Regantes del Canal de Guma y la Comunidad de Regantes San Isidro de Burgos recibirán en total más de 800.000 euros para digitalizar sus regadíos, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya resuelto definitivamente la segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua destinada a regadíos.

La Comunidad de Regantes del Canal de Guma ha obtenido una financiación de 714.969,53 euros para aplicar soluciones digitales como mejoras tecnológicas y digitalización de los sistemas de control del volumen de agua, monitorización del contenido de agua en el suelo para optimización del riego, monitorización de los retornos del regadío a cauces superficiales, monitorización de lixiviados a las aguas subterráneas y otros sistemas de apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.

Además, actualmente el Canal de Guma está implantando las soluciones cuya financiación recibió de la primera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua por un importe de 437.010,71 euros destinados a la creación de inventarios y servicios web de sistemas de información geográfica e identificación catastral del parcelario agrícola y red de riego, instalación de nuevos sistemas de control volumétrico o mejora de los mismos en captaciones de agua sobre el DPH, monitorización del contenido del agua en el suelo para optimización del riego con sensores de humedad, monitorización de la calidad y cantidad de agua en los retornos de regadío a cauces superficiales, además de sistemas de apoyo al telecontrol, monitorización y apoyo a la fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.

Regantes San Isidro

Por su parte, la Comunidad de Regantes San Isidro percibirá de esta segunda convocatoria del PERTE 92.156,61 euros para crear una aplicación para la tramitación electrónica y portal web, crear inventarios y servicios web de sistemas de información geográfica e identificación catastral del parcelario agrícola y red de riego, así como la implantación de soluciones de apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.

La digitalización del regadío modernizado permite una gestión mucho más eficiente y sostenible del agua, un recurso cada vez más escaso. Gracias estas soluciones digitales los agricultores pueden conocer en tiempo real las necesidades hídricas de los cultivos. Esto facilita aplicar solo el agua necesaria, en el momento y lugar precisos, reduciendo las pérdidas por evaporación o escorrentía y aumentando la productividad por metro cúbico de agua empleada.

Además, la digitalización aporta un conocimiento estratégico que mejora la toma de decisiones que permiten planificar con anticipación, optimizar la energía utilizada en bombeos y adaptar los riegos ante sequías o lluvias imprevistas. Este enfoque inteligente no solo mejora la rentabilidad de las explotaciones, sino que impulsa un modelo agrícola más resiliente, competitivo y alineado con los objetivos de sostenibilidad y seguridad alimentaria del futuro.

Esta financiación está destinada a implantar soluciones digitales para transformar y modernizar el sistema de regadío dentro de la segunda convocatoria de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Ciclo del Agua. Estos fondos están financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.