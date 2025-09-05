Abre el plazo de matriculación de la escuela de adultos de Aranda El centro Conde de Aranda ofrece cursos de Educación Primaria, Secundaria, talleres y educación para inmigrantes

El Centro de Educación de Adultos Conde de Aranda, de Aranda de Duero, ha abierto su periodo de matriculaciones para el curso 2025/2026. Los interesados pueden inscribirse en los diferentes cursos hasta el jueves 18 de septiembre.

El centro se sitúa en el antiguo colegio Santo Domingo, en la calle Santo Domingo, 16, de Aranda. En él se imparten cursos de Educación Primaria, Secundaria, talleres y educación para inmigrantes. El periodo de matriculación está abierto hasta el miércoles, 18 de septiembre, en horario de 9 a 13:00 horas.

Asimismo, se puede solicitar información sobre las matrículas y los talleres en el propio colegio, en su página web, en el correo electrónico 09008160@educa.jcyl.es o en el teléfono 947 50 49 95.

Cursos del CEPA Conde de Aranda

El centro de educación de adultos Conde de Aranda ofrece diversos ciclos formativos. En el área de Educación Primaria, por ejemplo, oferta cursos de iniciación y conocimientos básicos.

Por otra parte, en Educación Secundaria se pueden cursar: graduado ESO, preparación de la prueba de acceso a Formación Profesional de grado medio y la preparación de la prueba libre del título de secundaria. En el centro también se ofrecen cursos de enología, dos niveles de inglés, dos niveles de informática y programa mentor.

El CEPA oferta, además, educación para inmigrantes con tres niveles de español y preparación para la prueba de ciudadanía. Asimismo, se pueden cursar en este centro educativo de Aranda de Duero talleres de arte, alimentación, nuevas tecnologías, psicología, memoria, cinefórum, fitness mental, cultura musical y matemáticas.